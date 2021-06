So fügen Sie Links zu Instagram Stories hinzu

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Instagram hat immer begrenzt, wer Links in seinen Stories verwenden kann. Laut einem neuen Bericht erwägt es jedoch, die Möglichkeiten zu erweitern. Hier ist, was Sie wissen müssen.

Instagram bietet Ihnen seit langem eine Möglichkeit, Links zu Instagram Stories hinzuzufügen: Das Swipe-Up-Link-Tool. Wenn Sie Zugriff darauf haben, können Ihre Zuschauer in Ihrer Story nach oben streichen oder auf einen Pfeil am unteren Bildschirmrand tippen, um auf den von Ihnen eingefügten Link zuzugreifen, ohne dass sie die Instagram-App verlassen müssen. Diese Funktion hat jedoch einen Haken: Um einen Link zu Ihrer Story hinzuzufügen, muss Ihr Profil ein Geschäfts- oder Erstellerkonto mit über 10.000 Followern sein oder Sie müssen verifiziert sein.

Laut The Verge testet Instagram jedoch einen Link-Sticker, der wie ein Swipe-Up-Link funktioniert – nur tippt man statt eines Wischs. Nutzer können auch auf Stories mit einem Link-Sticker antworten, was bei Stories mit einem Wisch-Up-Link nicht möglich ist. Derzeit ist der Link-Sticker-Test klein, aber das Ziel ist anscheinend, ihn bei erfolgreichem Test breiter auf andere Benutzer auszurollen. Berichten zufolge gibt es „keinen Plan“, den Link-Sticker in den Instagram-Feed oder einen anderen Teil der App zu bringen.

Wenn Sie die Möglichkeit haben, das Link-Tool oder den Link-Sticker zu verwenden, können Sie Ihrer Story einen Link hinzufügen. Denken Sie daran, dass Geschichten nur 24 Stunden lang aktiv bleiben. Das Hinzufügen von Links zu Ihren Instagram Stories ist jedoch eine Art Call-to-Action, mit dem Sie Ihren Followern den Zugriff auf zusätzliche Inhalte erleichtern können, die Sie teilen möchten.

Um das Swipe-Up-Tool verwenden zu können, muss Ihr Profil ein Geschäfts- oder Erstellerkonto mit über 10.000 Followern sein oder Sie müssen verifiziert sein.

Öffne Instagram. Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf die Stories-Kamera. Nehmen Sie ein Foto oder Video in der App auf oder wählen Sie aus Ihrer Kamerarolle. Tippen Sie auf das Link-Symbol in der oberen Mitte Ihres Bildschirms. Fügen Sie Ihren Link ein (entweder eine URL oder IGTV ). Tippen Sie auf einem iOS-Gerät auf Fertig. Wenn Sie ein Android verwenden, tippen Sie auf das Häkchen.

Swipe-Up-Links sind auf einen pro Story beschränkt. Ihre Follower, die Ihre Story mit einem Link anzeigen, sehen unten einen kleinen Pfeil und eine Textaufforderung. Sie müssen eine Wischbewegung nach oben ausführen, um den Link zu öffnen. Sobald Sie einen Link gepostet haben, können Sie seine Metriken, wie z. B. Klick-Engagements, innerhalb der Instagram-App verfolgen.

Hinweis: Wenn Sie Instagram Shopping aktivieren, können Sie Ihre Follower anweisen, auf versandfähige Links zu tippen, auf denen sie Produktdetails oder sogar Ihren Instagram-Profilshop oder eine von Ihnen erstellte Produktsammlung anzeigen können. Wenn Sie Instagram Shopping nicht haben, können Sie nur grundlegende Links teilen, z. B. einen Link zu einem Artikel, einem Blogbeitrag oder einer externen Website oder einem Shop.

Instagram testet einen neuen anklickbaren Link-Sticker, der das Swipe-Up-Link-Tool ersetzen könnte, das derzeit auf mehr hochkarätige Benutzer beschränkt ist. Der neue Link-Sticker ist deutlich sichtbarer und kann überall zu einer Story hinzugefügt werden. Es zeigt den Zuschauern auch einen Teil der Ziel-URL an, obwohl Marken und YouTuber immer einen Shortener verwenden können, um Vanity-Links zu erstellen.

Öffne Instagram. Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf die Stories-Kamera. Nehmen Sie ein Foto oder Video in der App auf oder wählen Sie aus Ihrer Kamerarolle. Gehen Sie zum Symbol für die Instagram Stories-Aufkleberablage. Scrollen Sie, bis Sie den Linkaufkleber sehen. Wählen Sie es aus. Sie werden zu einer Seite weitergeleitet, auf der Sie entweder eine URL (oder IGTV ) eingeben oder einfügen können. Sie können den Aufkleber neu positionieren, indem Sie ihn ziehen oder die Größe mit einer Fingerbewegung ändern. Sie können auch aus drei verschiedenen Farben auswählen, indem Sie vor der Veröffentlichung auf das Symbol tippen. Tippen Sie auf einem iOS-Gerät auf Fertig. Wenn Sie ein Android verwenden, tippen Sie auf das Häkchen.

Und das ist es!

