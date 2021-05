Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wenn Sie so etwas wie wir sind, wird der Druck, etwas Gutes auf Instagram zu posten, durch ähnliche Zählungen erhöht. Was ist, wenn Ihr Foto nur ein Dutzend Likes bekommt? Der Horror. Nun, Instagram erkennt anscheinend, dass dies für einige Benutzer ein echtes Problem ist, und es tut endlich etwas dagegen.

Seit einigen Jahren testet Instagram, das sich im Besitz von Facebook befindet, das Verstecken, um die Erfahrung der Menschen auf der Plattform zu "entlasten". Jetzt wird angekündigt, dass jeder auf Instagram (und sogar auf Facebook) die Möglichkeit hat, die Anzahl der öffentlichen Beiträge zu verbergen.

Instagram sagte, dass sowohl Benutzer als auch Experten versteckte Zählungen als vorteilhaft empfanden, obwohl es auch sagte, dass einige Leute nicht so glücklich darüber waren. Es gibt jedem mehr Kontrolle über seine Erfahrung. Wenn Sie ähnliche Zählungen in Instagram-Posts verbergen möchten, können Sie dies - so einfach ist das.

Ab dem 26. Mai 2021 können Sie die Anzahl aller Beiträge in Ihrem Instagram-Feed verbergen. Sie haben auch die Möglichkeit, die Anzahl der Likes in Ihren eigenen Posts auszublenden, sodass andere nicht mehr sehen können, wie viele Likes Ihr Post erhalten hat.

Gehe zu deinen Instagram-Einstellungen (Profil> Menü> Einstellungen) Suchen Sie den neuen Beitragsabschnitt in den Einstellungen. Aktivieren Sie die Option "Like-Zählungen ausblenden und Anzahl anzeigen".

Diese Einstellungsänderung gilt für alle Beiträge in Ihrem Instagram-Feed von anderen Benutzern. Es verbirgt sowohl die Anzahl als auch die Anzahl der Anzeigen in allen Posts.

Finde einen Beitrag von dir, in dem du seine Vorlieben lieber verstecken möchtest. Tippen Sie auf die Schaltfläche ... in der Ecke des Beitrags, um die Einstellungen anzupassen. Wählen Sie "Like Counts ausblenden". Das ist es!

Sie können auch festlegen, wie die Anzahl der Posts in Ihrem Beitrag ausgeblendet werden soll, bevor Sie ihn freigeben. Sie können die Einstellung jedoch auch nach dem Start aktivieren oder deaktivieren.

Weitere Informationen finden Sie im Facebook-Blogbeitrag.

Schreiben von Maggie Tillman.