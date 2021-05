Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Instagram wurde mit einer neuen Aufkleberoption für Stories: Captions aktualisiert. Der Untertitel-Aufkleber kann Sprache in Ihren Instagram-Videos automatisch transkribieren. Hier ist, was Sie darüber wissen müssen, einschließlich der Funktionsweise.

Bildunterschriften waren in IGTV und der Threads-App verfügbar, und jetzt fügt Instagram sie Stories and Reels hinzu, um sie integrativer zu gestalten. Es gibt zwei Möglichkeiten, Ihre Geschichten zu beschriften. Am einfachsten ist es, den neuen Beschriftungsaufkleber zu verwenden.

Wenn Sie ein Foto oder Video auf Ihre Geschichte erzählen von dem mobilen App Instagram, können Sie Aufkleber hinzufügen , indem Sie das Aufkleber - Symbol tippen oben. Von dort aus können Sie den neuen Untertitelaufkleber hinzufügen, um das Audio Ihres Videos automatisch zu transkribieren. Sie können dann auf das Transkript tippen, um die Farbe (durch Tippen auf den Farbwähler oben) oder die Schriftart (durch Tippen auf die Optionen unten) zu bearbeiten. Sie können auch auf das Transkript tippen, um Rechtschreib- und Interpunktionsprobleme zu beheben.

Erfahren Sie hier mehr über Aufkleber vom Instagram-Support .

Sie können auch automatische Videotitel für Ihre Geschichten über einen Einstellungsschalter in der mobilen Instagram-App aktivieren. Um automatische Videotitel für Ihre Story zu aktivieren, tippen Sie unten rechts auf das Symbol ... , tippen Sie auf Story-Einstellungen, scrollen Sie nach unten zu Eingabehilfen und aktivieren Sie automatisch generierte Untertitel .

Amazon US Prime Day-Angebote 2021: Hier bringen wir Ihnen alle großen Prime Day-Angebote von Amazon US von Maggie Tillman · 5 Kann 2021

Erfahren Sie hier mehr über Videotitel vom Instagram-Support.

Laut The Verge ist der neue Untertitelaufkleber von Instagram nur zum Start in „englischsprachigen und englischsprachigen Ländern“ erhältlich. Es wird schließlich in anderen Sprachen und Ländern eingeführt.

Instagram wird in Kürze auch damit beginnen, automatisierte Untertitel in Reels zu testen.

Weitere nützliche Hacks finden Sie in unserem Leitfaden mit Tipps und Tricks zu Instagram Stories.

Schreiben von Maggie Tillman.