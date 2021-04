Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Instagram von Facebook führt eine Remix-Funktion für Reels ein . Es kopiert eine unglaublich beliebte TikTok-Funktion : Duette.

Mit Duetten können TikTik-Benutzer grundsätzlich neue Videos erstellen, die ein anderes auf der Plattform vorhandenes Video zeigen, wobei beide Videos nebeneinander auf dem Bildschirm angezeigt werden. Dies bedeutet, dass Benutzer effektiv auf andere Videos mit ihren eigenen Videos antworten können, die dann öffentlich geteilt werden können.

Habe es? Hier kann dies verwirrend werden.

Instagram bietet einen In-App- TikTok-Klon namens Reels an. Damit können Instagram-Benutzer 15-Sekunden-Videoclips erstellen, die auf Musik eingestellt sind, und diese Clips können dann für ihre Geschichten, Feeds und die Registerkarte "Rollen" in ihrem Profil freigegeben werden. Instagram Reels kopiert TikTok bereits auf verschiedene Arten, aber jetzt hat es eine Duets-ähnliche Funktion in Form von Remix. Hier erfahren Sie, wie Sie eine Rolle neu mischen.

Instagram-Nutzer können jetzt eine Rolle „remixen“. Das bedeutet, dass Benutzer ein Video neben dem Video eines anderen Benutzers hochladen können, wodurch die beiden Videos effektiv nebeneinander angezeigt werden. Um eine Rolle neu zu mischen, tippen Sie auf das Dreipunktmenü einer Rolle und wählen Sie „Diese Rolle neu mischen“. Anschließend können Sie Ihre Rolle aufnehmen oder einen zuvor aufgenommenen Clip hochladen. Sie können auch die Lautstärke für das Original-Audio und das aufgenommene Audio steuern und fügen Sie ein Voice-Over hinzu.

Tippen Sie auf dem iPhone oder Android unten auf der Rolle auf das Dreipunktmenü. Tippen Sie auf Diese Rolle neu mischen Nehmen Sie Ihre Rolle auf. Die Originalrolle wird links angezeigt, während Sie aufnehmen. Wenn Sie einen Remix teilen, wird Folgendes angezeigt: Dein Instagram-Benutzername und Remix mit [Benutzername des ursprünglichen Erstellers].

Jeder kann auf einen Benutzernamen tippen, um die Originalrolle anzusehen oder einen eigenen Remix zu erstellen.

Sie können Ihre eigene Rolle neu mischen, aber Sie können eine Rolle, die bereits ein Remix ist, oder Rollen, auf denen der Ersteller keine Remixe zulässt, nicht neu mischen. Bei neuen Walzen werden Remixe automatisch aktiviert. Wenn Sie jedoch eine alte Walze haben, die die Leute remixen sollen, können Sie diese aktivieren, indem Sie auf das Dreipunktmenü im Video tippen und "Remixing aktivieren" auswählen. Um das Remixen für alle zu deaktivieren Rollen, tauchen Sie in die Profileinstellungen ein.

Weitere Informationen finden Sie im Support-Hub von Instagram.

Schreiben von Maggie Tillman.