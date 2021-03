Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Würden Sie Instagram mehr genießen, wenn es nicht allen zeigen würde, wie wenig "Likes" Ihr letzter Beitrag erhalten hat? Nun, die Benutzer bemerkten am Dienstag plötzlich, dass die Beiträge in ihrem Feed keine ähnlichen Zählungen hatten.

Und es war anscheinend alles ein Fehler.

Obwohl Instagram im Jahr 2019 angekündigt hatte, eine Designänderung zu testen, bei der nicht mehr die Gesamtzahl der "Likes" in den Posts der Benutzer angezeigt wird, wurde die neue Funktion, wenn Sie sie so nennen würden, nie vollständig eingeführt. Das war bis zum 3. März 2021 - als viele Instagram-Nutzer in den USA eine Benachrichtigung in der App sahen, die besagte, dass sie keine Anzahl von Posts mehr sehen würden.

Instagram enthüllte jedoch später, dass es sich bei der Nachricht um einen Fehler handelte, und erklärte in einem Tweet, dass "unbeabsichtigt" mehr Personen zum Test hinzugefügt wurden. Wenn Sie also die Benachrichtigung erhalten und die Änderung entdeckt haben, sollte sie bald wieder normal sein.

Wir haben eine neue Erfahrung getestet, um Likes in Feed-Posts zu verbergen. Wir haben heute ungewollt mehr Personen zum Test hinzugefügt, was ein Fehler war. Wir beheben dieses Problem und stellen so schnell wie möglich die gleichen Werte für diese Personen wieder her. - Instagram Comms (@InstagramComms) 3. März 2021

Denken Sie daran, als Instagram im Besitz von Facebook während seiner F8 2019-Konferenz zum ersten Mal bekannt gab, dass dieser Test gestartet wurde, bei dem die Gesamtzahl der Likes für Fotos und Videoansichten in den Newsfeeds, Permalink-Seiten und Profilen von Instagram entfernt wird Dies geschah, weil die Benutzer sich "auf die Fotos und Videos konzentrieren sollten, die Sie teilen, und nicht auf die Anzahl der Likes, die sie erhalten".

Facebook diskutierte auch ausführlich, wie das Instagram-Team Belästigungen besser eindämmen will. Es wurde impliziert, dass der Test hoffentlich dazu beitragen würde, Instagram für viele Benutzer, die auf der Plattform gemobbt wurden, weniger giftig zu machen. Angesichts der Tatsache, dass der Test im Jahr 2021 aus Versehen weitgehend eingeführt wurde, muss man sich fragen, ob er bald für alle aktiviert wird.

Instagram ... wollte also nicht für jeden Likes verbergen https://t.co/Z9Yy9R6XBM - Instagram (@instagram) 3. März 2021

Wir haben das Unternehmen natürlich um einen Kommentar gebeten und werden uns melden, sobald wir mehr wissen.

