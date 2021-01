Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der Leiter von Instagram, Adam Mosseri, hat vorgeschlagen, dass er mit der Reels-Plattform des Unternehmens nicht zufrieden ist, und eingeräumt, dass der Rivale TikTok derzeit das Videoformat übertrifft.

Im Podcast von The Verges Decoder sagte Mosseri: "Ich bin noch nicht zufrieden damit. Wir wachsen sowohl in Bezug darauf, wie viel Menschen teilen und wie viel Menschen konsumieren, aber wir haben noch einen langen Weg vor uns. Und Wir müssen ehrlich sein, dass TikTok die Nase vorn hat. "

Der Instagram-Lead lobte weiterhin die kreativen Tools von TikTok, wie Effekte und Filter, und deutete an, dass Instagram irgendwann etwas Ähnliches produzieren und den Kreativen mehr zum Spielen geben muss.

"Ich denke, wir müssen besser darin werden, leistungsfähigere und kreativere Werkzeuge zu entwickeln, die nicht unbedingt ein Mem oder eine Art Moment in einem Paket sind, sondern Menschen, die kreativer sind als wir, Inhalte für den Lebensunterhalt schaffen etwas, das platzen wird ", sagte er.

Es geht jedoch nicht nur darum, die kleinen Dinge zu verbessern, um die Popularität von TikTok einzudämmen und mehr Nutzer für Kurzinhalte auf Instagram zu locken. Mosseri schlug auch vor, dass die App versuchen könnte, einige der Formate zu kombinieren, die sie in den letzten Jahren eingeführt hat, da "die meisten Leute" nicht unbedingt den Unterschied zwischen Videos kennen, die in IGTVs Feed IGTV (der Heimat der App für längere Videos) gepostet wurden , bereits 2018 eingeführt) und Reels.

"Das ist wahrscheinlich eine zu nuancierte Unterscheidung, um mit irgendjemandem in Resonanz zu treten. Deshalb überlegen wir, wie wir - nicht nur mit IGTV, sondern auf ganz Instagram - Ideen vereinfachen und konsolidieren können, weil wir letztes Jahr viele neue Wetten platziert haben." er sagte. "Ich denke, dieses Jahr müssen wir uns wieder auf Einfachheit und Handwerk konzentrieren."

Es ist ein interessanter Hinweis darauf, worauf sich Instagram im kommenden Jahr oder so konzentrieren könnte, und angesichts der Menge, die es jetzt auf einmal versucht, würde eine Art Konsolidierung sicherlich nicht schaden. Es bleibt natürlich abzuwarten, ob einige Änderungen an der Plattform reichen werden, um die Anpassung an TikTok zu unterstützen.

Schreiben von Conor Allison.