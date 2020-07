Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

Instagram von Facebook möchte eine Funktion namens Reels starten, die der mobilen Instagram-App ein trendiges Musikvideoformat in Kurzform verleiht. Mit anderen Worten, es bereitet einen TikTok-Klon vor und wird möglicherweise bald in den USA veröffentlicht.

Mit Instagram Reels, einer neuen Funktion von Instagram, können Sie 15-Sekunden-Videoclips aufnehmen und bearbeiten. Sie können dann Ihrer Videoerstellung Musik hinzufügen oder sogar Audio aus dem Video einer anderen Person verwenden. TikTok bietet beide Funktionen und hat dazu beigetragen, ihre Verwendung in Kurzform-Musikinhalten bekannt zu machen.

Instagram ist wie Facebook kein Unbekannter darin, beliebte Apps und Funktionen von anderen zu kopieren. Die Stories-Funktion ist beispielsweise ein Snapchat-Klon. Es hört sich so an, als würden Instagram-Rollen tatsächlich in Instagram-Geschichten und möglicherweise auf der Registerkarte "Erkunden" leben, und die Ersteller können ihre Rollen ihrem Profil hinzufügen. Pocket-Lint hatte noch keine Gelegenheit, die Funktion zu testen, aber wenn wir dies tun, werden wir Ihnen eine gründliche Aufschlüsselung der Funktionsweise der Funktion geben.

Laut NBC News wird Instagram auch eine neue Registerkarte "Rollen" hinzufügen, sodass Sie gedankenlos und endlos durch einen Feed wie TikTok scrollen können.

TikTok hat im vergangenen Jahr mit derzeit einer Milliarde aktiven Nutzern pro Monat einen explosiven Erfolg erzielt. Facebook möchte eindeutig einen Teil dieses Publikums einfangen. Es wurde bereits mit einer App namens Lasso versucht, die fehlschlug. Vielleicht könnte eine Funktion über Instagram besser funktionieren. Außerdem erhöht das Weiße Haus den politischen Druck gegen TikTok in den USA. Stabschef Mark Meadows gibt bekannt, dass er plant, innerhalb von "Wochen" gegen TikTok vorzugehen.

Staatssekretär Mike Pompeo hat kürzlich auch auf ein mögliches Verbot von TikTok hingewiesen.

Instagram teilte TechCrunch mit, dass das Feature "Anfang" August 2020 in den USA eingeführt wird. Es ist bereits in einigen Ländern verfügbar, darunter in Indien und Brasilien.

NBC News hat behauptet, dass Instagram Reels irgendwann in diesem Sommer in mehr als 50 andere Länder rund um den Globus expandieren wird.