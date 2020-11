Was sind Instagram Guides und wie funktionieren sie?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Instagram startet eine neue Guides-Funktion, mit der Benutzer Inhalte an einem einzigen Ort zusammenfassen können. So funktioniert das.

Instagram sagte, es wollte seinen Nutzern eine Möglichkeit bieten, "Empfehlungen, Tipps und andere Inhalte von ihren Lieblingsschöpfern, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, Organisationen und Verlegern leichter zu entdecken". Es ist jedoch auch bekannt, dass derzeit viele Menschen aufgrund der COVID-19-Pandemie Probleme haben. Daher konzentrierte sich die neue Funktion namens Guides zunächst auf Wellness-Themen, um den Benutzern zu helfen.

Zum Beispiel war einer der ersten beworbenen Leitfäden von der American Foundation for Suicide Prevention, genannt Mental Health und COVID-19. Ein anderer war ein Leitfaden für achtsame Bewegungen, der mit Übungen und Strecken von Sarah Campbell, einer Yogi- und Meditationsexpertin, gefüllt war.

Ab dem 17. November 2020 erweitert Instagram die Handbücher jedoch um andere Arten von Inhalten - einschließlich Produkte, Orte und Beiträge. So können Benutzer beispielsweise Reiseführer, Produktempfehlungsführer und andere allgemeine Reiseführer erstellen. Ein Instagram-Leitfaden ähnelt einem Blog-Beitrag, da er Text, Fotos, Galerien und Videos enthalten kann, um das jeweilige Thema zu veranschaulichen.

Die Handbücher befinden sich in einer separaten neuen Registerkarte im Profil eines Benutzers (suchen Sie nach dem Broschürensymbol zwischen dem Fotorastersymbol und dem Symbol für markierte Fotos). Sie werden auch auf der Registerkarte "Erkunden" angezeigt. Besucher von Guides können sie in ihren eigenen Geschichten und in direkten Nachrichten teilen.

Um einen Leitfaden anzuzeigen, besuchen Sie das Profil einer dieser Seiten und tippen Sie dann auf das mittlere Symbol, um die Leitfäden anzuzeigen:

Wenn Sie einen Leitfaden anzeigen, können Sie Beiträge und Videos anzeigen, die der Ersteller mit eigenen Tipps, Kommentaren oder Ratschlägen erstellt hat. Die Beiträge in den Handbüchern können vom Ersteller oder von anderen Instagram-Benutzern stammen. Wenn Sie mehr über einen bestimmten Beitrag erfahren möchten, tippen Sie einfach auf das Bild oder Video, um den ursprünglichen Instagram-Beitrag anzuzeigen. Sie können auch einen Leitfaden für Ihre Geschichte freigeben, indem Sie auf die Schaltfläche "Teilen" tippen.

Als das Feature Anfang 2020 zum ersten Mal probeweise gestartet wurde, konnte nur eine ausgewählte Gruppe von Entwicklern ("Urheber, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, Organisationen und Verlage") damit Inhalte veröffentlichen, die sich auf psychische Gesundheit und Wohlbefinden konzentrieren. Ab dem 17. November 2020 hat Instagram das Format allen Nutzern zur Verfügung gestellt. Die Anleitungen wurden auch um andere Arten von Inhalten erweitert.

Anleitungen stehen allen Benutzern über Benutzerprofile und die Registerkarte Durchsuchen zur Verfügung.

Schreiben von Maggie Tillman.