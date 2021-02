Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Instagram verfügt über eine Funktion, mit der Sie die Konten, denen Sie folgen, nach "Am häufigsten im Feed angezeigt" oder "Am wenigsten interagiert mit" filtern können.

Ziel ist es, Ihnen die Möglichkeit zu geben, Ihren Instagram-Feed besser anzupassen - indem Sie einfach erkennen, welchen Konten Sie folgen und welche Sie lieben oder hassen, und Sie leichter entscheiden können, ob Sie ihnen weiterhin folgen möchten .

So funktioniert das.

Öffnen Sie die mobile Instagram-App auf Ihrem iPhone oder Android-Handy . In der Menüleiste, die in der App ausgeführt wird> Wählen Sie das Profilsymbol, um auf Ihr Profil zuzugreifen.> Wechseln Sie zur Registerkarte Folgendes. Von hier aus können Sie sehen, welchen Konten Sie folgen.

Auf dem folgenden Bildschirm sehen Sie einen Abschnitt Kategorien. Wählen Sie "Meistens im Feed anzeigen" (es sollte auch angegeben werden, wie viele Konten sich in dieser bestimmten Kategorie befinden) und überprüfen Sie dann die Konten mit den meisten Posts in Ihrem Feed in den letzten 90 Tagen.

Sie sehen Schaltflächen zum Verwalten Ihres Verfolgungsstatus, oder Sie können neben einem Konto weitere (...) auswählen, um dessen Benachrichtigungen zu verwalten oder es stummzuschalten.

Wie oben zeigt der folgende Bildschirm einen Abschnitt Kategorien. Wählen Sie Am wenigsten interagiert aus (es sollte auch angegeben werden, wie viele Konten sich in dieser bestimmten Kategorie befinden), und überprüfen Sie dann die Konten, mit denen Sie in den letzten 90 Tagen am wenigsten interagiert haben.

Sie sehen Schaltflächen zum Verwalten Ihres Verfolgungsstatus, oder Sie können neben einem Konto weitere (...) auswählen, um dessen Benachrichtigungen zu verwalten oder es stummzuschalten.

Hinweis: "Interagiert mit" bedeutet "Gefällt mir" in Posts oder wenn Sie auf deren Geschichten reagieren.

Philips 2021 Fernseher, Bowsers Fury und mehr - Pocket-Lint Podcast 88 von Rik Henderson · 1 February 2021

Diese Funktion erleichtert die Verwaltung der Konten, denen Sie folgen, damit sie Ihre aktuellen Interessen und Beziehungen am besten widerspiegeln.

Schreiben von Maggie Tillman. Bearbeiten von Britta O'Boyle.