Fotografischer Beweis, dass keine Idee original ist und wir alle Instagram-Nachahmer sind

(Pocket-lint) - Mark Twain hat einmal gesagt:

"Es gibt keine neue Idee ... Wir nehmen einfach viele alte Ideen und setzen sie in eine Art mentales Kaleidoskop. Wir geben ihnen eine Wendung und sie machen neue und merkwürdige Kombinationen ..."

Jetzt zeigt ein ernüchternder Instagram-Account namens @insta_repeat , wie richtig er war. In einer modernen Welt, in der wir einen beispiellosen Zugang zur Welt haben, nicht nur über schnellere und bessere Transportmethoden, sondern auch über virtuelle, sind soziale Medien voller Fotos aus der ganzen Welt.

Dieser Bericht zeigt, dass trotz des schieren Volumens dieser Bilder eine erstaunliche Menge von ihnen unheimlich ähnlich sind. Nachahmung mag die größte Form der Schmeichelei sein, aber manchmal reproduzieren wir nur genau den gleichen Schnappschuss, um der Likes willen.

Kommen Sie mit uns durch einige unserer Favoriten.

120 Kanus

Einige der Bilder von Insta Repeat bieten mehr als nur eine Auswahl von 12 Bildern. In einigen Fällen hat der Bericht eine Menge ähnlicher Bilder gesammelt, um zu beweisen, wie unoriginal Menschen sein können. In diesem speziellen Fall sitzen nicht weniger als 120 verschiedene Personen in einem Kanu.

Telefone in freier Wildbahn

Wenn Sie befürchten, nicht originell genug zu sein, nehmen Sie zwei Geräte auf, damit Sie ein Foto von Ihrem Telefon aufnehmen und Fotos machen können. Sicherlich wurde das noch nicht gemacht? Nun, leider hat es mindestens 60 Mal in der Tat .

Ein Ausflug in Eishhlen

Ein weiteres atemberaubendes Bild, das immer wieder gemacht wurde. Es scheint, dass selbst das Reisen in die Tiefen einer eisigen Höhle nicht ausreicht, um originell zu sein. Vor allem, wenn Sie auch in der Mitte des Rahmens stehen. Insta Repeat hat 48 Personen gesammelt , die genau diese Pose machen .

Rote Huser

Sicherlich könnte ein ungewöhnlicher Anblick mitten im Nirgendwo als Original gelten? Scheinbar nicht. Dieser Beitrag zeigt 72 rote Häuser, die von verschiedenen Instagrammen gefangen genommen wurden. Es ist nicht zu leugnen, dass die Aussichten atemberaubend sind, aber sie sind alles andere als einzigartig.

Fackeln in den Himmel

Dieser Beitrag zeigt eine Sammlung von 60 verschiedenen Personen, die ihre eigenen Lichtquellen tragen. Weil die Natur und der Sternenhimmel bei weitem nicht interessant genug sind, um sich von der Masse abzuheben.

Stehend am Dock der Bucht

Es ist nicht zu leugnen, einige dieser Fotos sind ziemlich genial. Äußerst launische Aufnahmen unserer Welt, die wunderbar für alle aufgenommen wurden. Sie werden nicht einmal durch die Tatsache ruiniert, dass sie immer wieder auf Instagram und anderswo auftauchen. Bei dieser Auswahl steht eine einzelne Person auf einem leeren Dock und schaut in eine ruhige Bucht, einen See oder einen Fluss.

Zeltlcher

Aufnahmen aus einem Zelt werden zu einem Instagram-Klischee. Es ist keine Überraschung zu sehen, dass Insta Repeat eine Auswahl dieser Bilder hat - sogar aufgeteilt in verschiedenfarbige Zeltlöcher, wobei Blau , Gelb und Rot erscheinen.

Stimmungsvolle Holzwege

Ein leerer Pfad, der sich in die Wildnis erstreckt, hat etwas sehr Anziehendes. Wir sind sicher, dass diese Instagrammer das dachten, als sie die Originalfotos aufgenommen haben, aber selbst wenn der Pfad leer ist, waren sie nicht die ersten, die das Foto gemacht haben.

Film ist nicht tot

Digitale Fotos von Personen, die Fotos mit herkömmlichen Filmkameras oder nur mit Kameras im Allgemeinen aufnehmen. Stellen Sie sich vor, wie lustig es ist, diesen Leuten zu begegnen, die sich mitten im Nirgendwo fotografieren, um einiger Leute willen.

Cup Hand

Eine Reihe von Fotos mit körperlosen Händen, die verschiedene Becher halten, die an Orten im Freien zentriert sind. Ein scharfes Auge wird bemerken, dass einige dieser Fotos sogar den gleichen Tassenstil enthalten. Ist das ein Trend für sich?

Straen durch den Wald

Diese Fotos hätten einfach in unserem Artikel über die besten Drohnenfotos erscheinen können, die jemals aufgenommen wurden . Durch die Mitte des Waldes wurden wunderschöne Orte gebaut, an denen Mensch und Natur als perfekt gerade Straße kollidierten. Es scheint, dass selbst die Drohnenfotografie nicht vor der Gefahr der Unoriginalität sicher ist.

Fotografie in Aktion

Eine weitere Serie von Fotos von Fotografie in Aktion. Diese launischen Aufnahmen zeigen die mühsame Arbeit, die diese Instagrammer geleistet haben, um das perfekte Bild aufzunehmen, aber sie zeigen auch den allgemeinen Trend, immer wieder denselben Bildstil aufzunehmen.

Zeit auf ihren Hnden

Diese Bilder zeigen sicherlich, dass die Menschen viel Zeit zur Verfügung haben, auch wenn ihnen Originalität fehlt.

Menschen vor Wasserfllen

Weitere Aufnahmen von Menschen, die die Schönheit der Natur bewundern, oder einfach nur launische Aufnahmen von Instagrammen, die versuchen, für ihr Publikum von Anhängern cool auszusehen?

Airheads

Sie sagen, dass Blondinen am meisten Spaß haben, diese Damen sehen auf jeden Fall so aus, als hätten sie eine gute Zeit. Oder zumindest werden sie vom Wind umgehauen und genießen ein berauschendes Leben mit Instagram-Modellieren und -Posen.

Log Hintergrund

Ein großer Stapel Holz sorgt für eine hübsche Kulisse, die man nicht leugnen kann. Wenn Sie dachten, Sie wären mit diesem Schnappschuss originell, denken Sie noch einmal darüber nach.

Ein Vogel in der Hand

Diese Instagrammer haben die Macht, wilde Vögel für ein fantastisches Foto der Kommunikation mit der Natur an die Hand zu locken, aber selbst das reicht nicht aus, um sich von der Masse abzuheben. Inta Repeat weist auch darauf hin, dass das Füttern von Wildtieren nicht immer sinnvoll ist.

Auf Abenteuer gefhrt werden

Diese Bildersammlung wäre mit dieser sicherlich nicht vollständig. Diese Art von Bild wurde in den sozialen Medien so weit verbreitet, dass Unternehmen es sogar in verschiedenen Werbekampagnen verwenden. Eine Person im Vordergrund (normalerweise eine Frau) wird gefangen genommen und führt ihren Partner mit der Hand auf einige wilde und aufregende Abenteuer. Die Umgebung des Fotos kann variieren, das Setup jedoch nicht.

Herbstliche Bltter

Es ist sicher eine schöne Jahreszeit. Die Natur ist wunderschön, auch wenn die Bäume ihre Blätter abwerfen. Dieses Bild zeigt, wie viele Menschen ein gefallenes Herbstblatt für einen schnellen Schnappschuss aufgenommen haben.

Menschen mit Hten

Es scheint, dass Instagrammer ein Faible für eine bestimmte Art von launischer Aufnahme einer Person mit Hut haben. Diese Person wird immer in der Mitte des Rahmens festgehalten, schaut wehmütig in die Ferne und bewundert die umgebende Schönheit der Welt. Alleine sahen diese Fotos wahrscheinlich brillant aus, aber zusammen schreien sie nach menschlicher Eitelkeit und Selbstbesessenheit.

Leute, die an einem blaugrnen See stehen

Zahlreiche Menschen werden vor der Kamera in der Mitte des Rahmens vor einem farbenfrohen blaugrünen See festgehalten.

Eine weitere klassische Pose, bei der anscheinend viele Leute versucht haben, sie zu replizieren.

Noch mehr Hte

Noch einmal ein Beweis dafür, dass Instagrammer einen guten Hut lieben. Ist es ein windiger Tag oder versuchen diese Leute alle nur, besonders süß auszusehen, indem sie sich an ihren Hüten festhalten? Wir werden es nie erfahren, werden es aber gerne annehmen.

Eine prekre Pose

Es ist keine Überraschung, dass die gleichen Fotos zu Hunderten von beliebten Touristenorten erscheinen. Wie oft haben Sie schon jemanden gesehen, der vorgab, den schiefen Turm von Pisa hochzuhalten? Diese Bilder eines einsamen Subjekts, das prekär am Rand einer Klippe steht, sind zwar seltener, aber weit vom Original entfernt.

Wenn Sie dies einmal wiederholen möchten, müssen Sie Preikestolen in Norwegen einen Besuch abstatten.

Feuerstarter

Was gibt es Schöneres, als mit der Natur zu kommunizieren, als einen schönen Holzstapel zu bauen und ihn dann in Brand zu setzen. Solange Sie ein Foto machen, um zu beweisen, dass es passiert ist, natürlich.

