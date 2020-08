45 der unglaublichsten Fotografen, denen man auf Instagram folgen kann

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Instagram ist mehr als nur ein Ort für Kim K Selfies und Food Pornos.

Es ist auch ein Ort, an dem talentierte Fotografen aus aller Welt ihre Kreativität teilen. Instagram dient gleichzeitig als Portfolio, ein Schaufenster mit Fotos in professioneller Qualität, die jeder kostenlos ansehen kann.

Es ist inspirierend. Es ist außergewöhnlich. Es ist wunderschön. Und manchmal ist es auch bezaubernd.

Wir haben einige unserer Lieblingsfotografen aus dem sozialen Netzwerk für Sie zusammengestellt.

Der Wild-West-Fotograf (@Kevinruss)

@ Kevinruss : Kevin Russ ist ein reiner iPhone-Fotograf, der hauptsächlich wunderschöne Schnappschüsse des Wilden Westens Amerikas veröffentlicht. Folgen Sie diesem Fotografen und Sie werden bestimmt viele brillante Landschaften sehen, wie Sie sie noch nie gesehen haben. Ziemlich beeindruckend, was man auch mit einer Telefonkamera machen kann.

Das Auge am Himmel (@Adamsenatori)

@Adamsenatori : Adam Senatori ist ein außergewöhnlicher Fotograf und Pilot, der sich auf atemberaubende Luftaufnahmen spezialisiert hat. Da kamerafähige Drohnen immer beliebter werden, steigt die Anzahl solcher Drohnenfotos, aber Adam Senatori hat ein Auge für das Unglaubliche.

Der Old-School-Stylist (@Koci)

@Koci : Wenn Schwarz und Weiß Ihr Ding ist, ist Richard Koci Hernandez ein mit dem Pulitzer-Preis nominierter Fotojournalist mit einem Instagram-Account voller Vintage-Bilder.

Der Maler (@Bythebrush)

@Bythebrush : Laura Pritchett hat eindeutig einen tadellosen Geschmack, wenn es um Farbe und Textur geht. Der Instagram-Feed dieses Fotografen ist es wert, beneidet zu werden. Sie macht nicht nur unglaubliche Fotos, sondern macht auch gute Arbeit mit einem Bleistift und einem Pinsel.

Der Smartphone-Fotojournalist (@dguttenfelder)

@Dguttenfelder : David Guttenfelder ist tagsüber Fotograf der National Geographic Society und nachts Instagram-Snapper. Seine Beiträge werden immer nur mit seinem Smartphone aufgenommen, was ziemlich unglaublich ist, wenn Sie in seinem Feed stöbern. Dieser Instagrammer hat im Laufe der Jahre sicherlich einige Sehenswürdigkeiten gesehen und wir lieben seine Arbeit.

Der leckere Reisende (@Danrubin)

@Danrubin : Dan Rubin ist ein weiterer Fotograf, der gleichzeitig als Weltenbummler fungiert, und sein Instagram ist voller Landschaften, Gebäude und gelegentlich auch Food-Pornos. Viele seiner Bilder werden auch aus verschiedenen Perspektiven aufgenommen und bieten Ihnen einen neuen und wunderbaren Blick auf die Welt.

Der Meister des Stilllebens (@Memoryweaver)

@Memoryweaver : Marcus Rodriguez ist ein in Großbritannien ansässiger Fotograf, der tagsüber als Webentwickler und in seiner Freizeit als Stilllebenfotograf fungiert. Er bearbeitet seine Fotos gerne mit Snapseed auf dem iPad. Seine Bilder sind oft farbenfrohe Makroaufnahmen und er beschriftet sie gelegentlich mit Profi-Tipps.

Der innere Mann (@DVL)

@DVL : Dustin Vaughn-Luma arbeitet im UX-Team von Adobe. Sie wissen also, dass er ein Auge für Design und Details hat. Sein Instagram ist voller großartiger Aufnahmen, und wir glauben, dass begeisterte Naturliebhaber sie besonders schätzen werden.

Der bildende Knstler (@Astrodub)

@Astrodub : Angeliki Jackson beschreibt sich selbst als bildende Künstlerin und den Beweis in ihren Fotografien. Sie fängt das Straßenleben in NYC, atemberaubende Strände, Skyline der Stadt und alles ein, was ihr sonst noch auffällt. Schauen Sie sich ihr Profil an, wenn Sie Inspiration brauchen.

Der Stadtfotograf (@Dondregreen)

@Dondregreen : Dondre Green wird als Stadtfotograf beschrieben, weil seine Bilder das wirkliche Leben in Amerikas Städten darstellen. Er macht Porträts und Landschaften und alles dazwischen, und sie sind alle voller Farben, Perspektiven und Emotionen.

Der Street Snapper (@TravisJensen)

@TravisJensen : Wenn Sie sehen möchten, wie San Francisco auf Straßenebene wirklich aussieht, schauen Sie sich Travis Jensen aus SF an. Einige seiner jüngsten Aufnahmen zeigen sogar, wie die Polizei während der World Series Tränengas auf Menschenmengen einsetzt.

Der Promi-Schnapper (@terryrichardson)

@ Terryrichardson : Weil Terry Richardson. Oh, und weil er immer die besten blitzhellen Fotos von Promis veröffentlicht, natürlich mit sich selbst im Bild.

Der Geschichtenerzhler (@Brahmino)

@Brahmino: Simone Bramante beschreibt sich zuerst als Geschichtenerzähler und dann als Fotograf, und seine Beiträge zeigen dies auf jeden Fall .

Der unwahrscheinliche Illusionist (@witchoria)

@Witchoria : Victoria Siemer hat ein besonderes Talent, Menschen in den interessantesten (und etwas unmöglichsten) Positionen zu fotografieren. Ihre Bilder zaubern auch eine Reihe von Szenen aus der Physik und der Natur, die wir alle genießen können.

Portrts und Posen (@Reallykindofamazing)

@Reallykindofamazing : Garrett Cornelisons bestes Kapital (sehen Sie, was wir dort gemacht haben?) Ist die Aufnahme atemberaubender Porträts von echten Menschen. Seine Schnappschüsse sind wirklich unglaublich und er hat eindeutig ein großes Auge für Menschen.

Der reisende Fotograf (@Kirstenalana)

@ Kirstenalana : Und du hast gedacht, du bist viel gereist. Warten Sie einfach, bis Sie sich das Instagram der Reisefotografin Kirsten Alana ansehen. Kirsten ist eine hauptberufliche Reisefotografin, die Bilder in über 50 Ländern aufgenommen hat. Sie hat mit einer Vielzahl von Marken gearbeitet und es ist leicht zu erkennen, warum sie beliebt ist.

Der kreative Schnapper (@Heysp)

@ Heysp : Gibt es da draußen Fußfetisch-Leute? Nun, Sarah Palmer ist ziemlich erstaunlich darin, Füße in ihrem besten Winkel einzufangen. Sie ist viel mehr als das, ihre Fotos zeigen stark Gegenstände, die wunderbar von ihrer eigenen schönen Hand gefertigt wurden.

Ein Mann und sein Hund (@thiswildidea)

@thiswildidea : Theron Humphrey ist für diejenigen unter euch, die Hundeliebhaber sind, weil seine besten Beiträge von seinem süßen Hündchen stammen. Theron macht einige unglaubliche Bilder seines Hundes in einer Vielzahl von brillanten Kulissen.

Das Landschaftsgrammatiker (@Janske)

@Janske : Manchmal kann man einfach nicht genug von Landschaften bekommen. Wann immer wir in dieser Stimmung sind, hat Janske Kaethoven uns gedeckt. Unglaubliche Aussichten, fantastische Rahmung und visuell ansprechende Bilder, die nicht enttäuschen.

Der Blickfang (@Macenzo)

@ Macenzo : Dirk Bakker ist ein Grafikdesigner mit einer tiefen Leidenschaft für Muster und Architektur, was sich in seinen zahlreichen und auffälligen Beiträgen zeigt. Wenn Sie ein Fan von farbenfrohen Schnappschüssen, zufriedenstellender Symmetrie und erstaunlichen Winkeln sind, dann ist dies der Fotograf, dem Sie folgen sollten.

Der Collie-Mann (@Andrewknapp)

@ Andrewknapp : OK, hier ist noch eine für Tierfanatiker . Andrew Knapp liebt es, seinen niedlichen Border Collie zu fangen, der Verstecken spielt, und wir können nicht genug bekommen. Wie Theron Humphrey zeigen Andrew Knapps Bilder seinen Lieblings-Vierbeiner in verschiedenen Umgebungen. Es sieht so aus, als hätten sie eine tolle Zeit zusammen.

Der Droiden-Enthusiast (@Darrylljones)

@Darrylljones: Darryl Jones liebt es, Abenteuer und schöne Momente mit Spielzeug festzuhalten. Storm Troopers sind in Darrylls Feed stark vertreten, ebenso wie eine Fülle anderer Spielzeuge. Star Wars-Fans freuen sich und genießen!

Der Surrealist (@witchoria)

@witchoria : Victoria Siemer verwendet Fotografie, um wunderbar seltsame Kunst zu schaffen. Surreale Bilder, die Sie in eine andere Welt entführen und zum Nachdenken anregen.

Der Architektenmeister (@trashhand)

@trashhand : Serdar Ozturk hat einen Account voller Stadtlandschafts- und Architekturfotos, die ein beeindruckendes Auge für Details zeigen. Manchmal gemischt mit Menschen, um die perfekte Mischung aus Porträts und Architektur zu präsentieren, manchmal nur beeindruckende Bilder aus faszinierenden Blickwinkeln.

Der Rock Snapper (@Bradelterman)

@Bradelterman : Brad Elterman ist ein Musikfotograf, der seit den 70er Jahren Ihre Lieblingsrocker einfängt. Jetzt können Sie einige seiner wilden Aufnahmen hinter den Kulissen auf Instagram ansehen. Große Haare und brillante Fotografie gibt es zuhauf.

Der einsame Hausmann (@Sejkko)

@Sejkko : Manuel Pita ist ein weiterer Stadtfotograf auf dieser Liste, aber er ist dafür bekannt, dass er eine Bärenmaske auf der ganzen Welt trägt und sie in auffälligen Szenarien fotografiert. Seine Arbeit ist sowohl auffällig als auch interessant. Manuel Pita hat auch das Talent, beeindruckende Bilder von Einzelhäusern mit atemberaubender Kulisse aufzunehmen. Sein Instagram-Feed ist auf jeden Fall optisch umwerfend.

Leben durch eine Linse (@Ruano)

@ Ruano: Luis Ruano lebt in San Francisco und leistet hervorragende Arbeit darin, jeden Tag (und sein) Leben in Kalifornien festzuhalten . Von den Stränden bis zur Golden Gate Bridge hat er die gesamte Bay Area und ihre Außenränder durch Fotografie abgedeckt.

Eine LA-Ansicht (@Benjaminheath)

@Benjaminheath : Benjamin Heath ist ein in LA ansässiger Fotograf, der sich auf die Erfassung seiner Stadt sowie auf Bicoastal-Reisen, Naturlandschaften und Porträts spezialisiert hat.

Der Stadtfotograf (@Onelastmidnight)

@Onelastmidnight : Wenn London mehr dein Ding ist, ist dieser Fotograf in Großbritannien ansässig, wo er oft die City of London und all ihre verborgenen Schätze, Architektur und Menschen einfängt.

Die Person Person (@joepenney)

@joepenney : Wenn Sie schon immer einen intimen Blick auf Westafrika und die Menschen in diesem Teil der Welt werfen wollten, schauen Sie sich Joe Pennys Feed an, der sein tägliches Leben und viele Porträts enthält.

Der Dokumentarfotograf (@asasjostromphotography)

@asasjostromphotography : Asa Sjostrom ist eine in Schweden lebende "Dokumentarfotografin". Laut ihrem Profil konzentriert sie sich auf soziale Themen, insbesondere in Bezug auf Frauen und Kinder. Wir haben ihre Beiträge von ihrem Projekt in Moldawien und alle Fotos ihrer Familie in Schweden geliebt.

Der Schwimmschnitter (@iamtheswimreaper)

@iamtheswimreaper : Wir alle haben diese Freunde, die ständig Fotos aus einem weit entfernten Paradies veröffentlichen, was uns vor Eifersucht über ihre Reisefreiheit krank macht. Der Swim Reaper ist ein ganz anderes Level. Dieser Kerl veröffentlicht lustige Strandfotos in verschiedenen Posen, während er als Sensenmann verkleidet ist - Sense und alles.

Der Remix-Knstler (@_vemix_)

@_vemix_ : Technisch gesehen kein Fotograf, sondern eher ein Manipulator von Fotografien. Dieser Bericht nimmt historische Hip-Hop- und Musikbilder auf und mischt sie, um eine neue Wendung in der Realität zu schaffen, die wir lieben. Dieses Bild von Kurt Cobain und Marty McFly ist das perfekte Beispiel.

Die fotografische Legende (@stevemccurryofficial)

@stevemccurryofficial : Steve McCurry ist einer der bekanntesten Namen im Fotojournalismus. Sein Instagram-Feed ist vollgepackt mit Fotos aus einer Vielzahl von Ländern, Kulturen und aus den vergangenen Jahren. Er ist unglaublich geschickt und das Ergebnis sind beeindruckende Bilder, die Sie oft sprachlos machen.

Der Portrt- und Hochzeitsfotograf (@alyssarosev)

@alyssarosev : Alyssa Rose ist eine ziemlich unglaubliche Porträtfotografin, die aus der südlichen Region der Vereinigten Staaten stammt. Ihre Porträts sind auffällig, launisch und oft unglaublich farbenfroh.

Der Heiterkeitsmacher (@kyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy)

@kyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyle : Der in Toronto lebende Fotograf Kyle Berger hat die Fähigkeit, Heiterkeit in seinem Alltag einzufangen. Seine Fotos enthalten regelmäßig seltsame und wundervolle Szenen, die er in der Welt um ihn herum gesehen hat. Einige sehen falsch aus, andere stark Photoshopping, aber sie sind alle brillant.

Der alaskische Knstler (@ashadamsphoto)

@ashadamsphoto : Ash Adams ist ein Fotojournalist aus Anchorage, Alaska. Ihr Feed bietet einen herrlichen Blick auf das Hinterland Amerikas - eine raue und doch wunderschöne Landschaft wie keine andere.

Der Reisemeister (@chrisburkard)

@chrisburkard : Chris Burkard ist ein meisterhafter Reisefotograf mit einem scharfen Auge für fantastische Landschaftsaufnahmen und atemberaubende Ausblicke auf unsere Welt. Folgen Sie ihm und Sie werden sicherlich eifersüchtig auf all die brillanten Sehenswürdigkeiten sein, die er sieht, wenn nichts anderes.

Der junge Urban Snapper (@tyieshaphotography)

@tyieshaphotography : Tyiesha Shannon ist eine 19-jährige Schwarzweißfotografin aus West Yorkshire. Ihre Fotos sind launisch und durch und durch britisch - und wir reden nicht nur über den ganzen Regen. Tyiesha hat ein fantastisches Auge für wunderschöne Stadtaufnahmen und fantastische Schwarz-Weiß-Porträts.

Australiens erster professioneller Instagrammer (@laurenepbath)

@laurenepbath : Lauren Bath hat die Ehre, Australiens erste professionelle Instagrammerin zu sein . Sie ist eine Köchin, die zur Sensation der Instagram-Fotografie wurde und 2013 ihren Job kündigte, um ihrer Leidenschaft für den Foto-Sharing-Service zu folgen. Wie Sie sich vorstellen können, sind ihre Bilder etwas Besonderes und zeigen Schnappschüsse aus aller Welt.

Der Fluchtknstler (@theblondeabroad)

@theblondeabroad : Kiki ist einer von denen, die es geschafft haben, widerliche Fotos ihrer Ferien auf die nächste Ebene zu bringen, indem sie davon lebten. Ihre Bilder sind das Ultimative in der fantastischen Reisefotografie und werden Sie überaus eifersüchtig machen, wenn nichts anderes.

Der Wildtiermeister (@paulnicklen)

@paulnicklen : Paul Nicklen ist ein National Geographic-Mitarbeiter und ein Meister der Tierfotografie. Seine Bilder zeigen oft die wildeste Seite der Natur, einschließlich der Gefahr, des Todes und der Freuden der Kreaturen unserer Welt. Er teilt auch viele Unterwasseraufnahmen, die Sie anderswo nicht sehen werden.

Der Tanzfan (@omarzrobles)

@omarzrobles : Omar Z. Robles ist ein in New York ansässiger Fotograf mit einer Leidenschaft für die Erfassung der Kunst des Tanzes und der Bewegung in einer städtischen Umgebung. Die meisten seiner Fotos zeigen Tänzer in Posen oder inmitten unglaublicher akrobatischer Leistungen an verschiedenen Orten. Sie sind auffällig und beeindruckend, sowohl für ihr Thema als auch für das Ergebnis des Bildes.

Die Geschichtenerzhler (@drcuerda)

@drcuerda : Daniel Rueda und Anna Devís verwalten dieses Konto und verwenden es, um mit ihren Fotos Geschichten zu erzählen. Das Ergebnis sind unglaubliche Bilder, die oft eher wie Kunstwerke als wie Fotostücke aussehen. Die Bilder sind fett, farbenfroh und brillant gestellt. Sicherlich eine Abwechslung zu den üblichen Instagram-Posts.

Die bunte (@ maria.svarbova)

@ maria.svarbova : Mária Švarbová hat eine faszinierende Leidenschaft für Farbe, Reflexionen und Perspektive. Viele ihrer Bilder zeigen kräftige, auffällige Farben und Bilder aus Schwimmbädern. Schwer zu erklären, aber brillant zu beobachten.

Schreiben von Maggie Tillman und Adrian Willings.