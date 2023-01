Google Maps-Navigation auf Wear OS benötigt kein Telefon mehr

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Nutzer von Google Maps, die eine Wear OS-Smartwatch besitzen, können jetzt die Navigationsfunktionen der App nutzen, ohne ihr Telefon mit sich herumschleppen zu müssen.

Die Nutzung der Google Maps-Navigation am Handgelenk kann in vielerlei Hinsicht praktisch sein, aber bis vor kurzem musste man auch sein Telefon dabei haben, damit sie funktioniert. Das hat sich nun geändert, wie Google über eine Wear OS-Support-Community bestätigt hat. Google sagt, dass Nutzer jetzt "ihr Telefon zurücklassen und mit Wear OS auf Google Maps an mehr Orte gelangen können".

Das bedeutet, dass jeder, der eine zellulare Google Wear OS-Uhr besitzt, jetzt die Turn-by-Turn-Navigation von Google Maps an seinem Handgelenk nutzen kann, ohne sein Telefon mit sich tragen zu müssen. Das ist eine Neuerung, die es den Leuten ermöglicht, ohne ihr Telefon spazieren zu gehen, und es kann auch hilfreich sein, wenn man es unglücklicherweise verliert. "Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie beim Laufen oder Radfahren Ihr Telefon vergessen haben, aber einen Umweg machen wollen oder Hilfe brauchen, um den Weg nach Hause zu finden", sagt Google.

Was die großen neuen Funktionen angeht, so mag diese kleine Änderung einer bestehenden Funktion vielleicht nicht alle Erwartungen erfüllen, aber es sind Verbesserungen wie diese, die dazu beitragen, dass Wearables so nützlich sind, wenn man unterwegs ist. Der Sinn einer mobilen Smartwatch besteht darin, dass man sein Telefon nicht ständig bei sich haben muss, und das wird mit dieser Änderung noch besser möglich.

Schreiben von Oliver Haslam.