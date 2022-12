Die Passkey-Unterstützung von Google Chrome wird dazu beitragen, Passwörter für immer abzuschaffen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Google Chrome unterstützt jetzt Passkeys und beseitigt damit eine weitere Zugangsbarriere, die das Internet auf dem Weg zu einer passwortfreien Welt weiter voranbringt.

Google hatte die Passkey-Unterstützung bereits in Chrome Canary integriert, doch nun ist die Funktion auch in Chrome Stable M108 verfügbar, so dass noch mehr Menschen von der neuen Sicherheitsoption profitieren können.

Passkeys sind eine sicherere Alternative zu Passwörtern, die nicht verwendet werden können, was bedeutet, dass sie weniger wahrscheinlich eine große Sicherheitslücke verursachen, wenn ein einzelnes Konto kompromittiert wird. Außerdem können Serververletzungen und andere Lecks Ihren Passkey nicht ausspähen, während Passwörter auf diese Weise kompromittiert werden können und in der Vergangenheit auch wurden. Zur zusätzlichen Sicherheit wird jeder Kennwortschlüssel auf dem Gerät gespeichert.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Google ist nicht der erste, der Passkeys unterstützt, und es gibt einen ganzen Standard dafür. Aber durch die Integration der Unterstützung in Chrome wird die Tür für mehr Nutzer geöffnet, die sonst vielleicht nichts über Passkeys erfahren hätten. Und sobald alles eingerichtet ist, können Chrome-Nutzer ihre Passkeys auch automatisch ausfüllen.

Die neue Passkey-Unterstützung ist unter Windows 11, macOS und Android verfügbar, so Google.

All das sind natürlich gute Nachrichten, aber es ist nicht alles, was nötig ist, damit Menschen Passkeys nutzen können. Webentwickler müssen ihren Websites und Diensten noch Unterstützung hinzufügen, was immer häufiger geschieht.

Schreiben von Oliver Haslam.