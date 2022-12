Was waren die meistgegoogelten Wörter des Jahres 2022? Wordle, die Königin, und... Dahmer

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Jedes Jahr veröffentlicht Google ein Online-Dashboard mit den Begriffen, Personen, Ereignissen und Trends, die in den vorangegangenen 12 Monaten auf seiner Website am häufigsten "gegoogelt" - oder gesucht - wurden.

Das Dashboard mit dem Namen Year in Search (Jahr in der Suche ) zeigt 2022 nicht nur die wichtigsten Suchanfragen insgesamt, sondern schlüsselt diese Suchanfragen auch nach Typen wie Nachrichten, Personen, Schauspieler, Sportler, Sportspiele, Filme, Todesfälle, Rezepte, Lieder und Fernsehsendungen auf. Sie können diese Suchanfragen sogar filtern, um die Ergebnisse weltweit oder für ein bestimmtes Land wie die USA oder das Vereinigte Königreich anzuzeigen.

Welche Wörter werden am häufigsten "gegoogelt"?

Es wird Sie wahrscheinlich nicht schockieren, aber"Wordle" war im Jahr 2022 die meistgesuchte Suchanfrage weltweit. Königin Elisabeth und Jeffrey Dahmer waren ebenfalls unter den Top 10 der Suchanfragen. Sie dachten wahrscheinlich, dass Sie diese beiden Namen nie in einem Satz lesen würden, oder? Wir vermuten, dass die Suchanfragen deshalb so hoch waren, weil die Königin verstorben ist und Netflix eine erfolgreiche Serie über Dahmer veröffentlicht hat, einen amerikanischen kannibalischen Serienmörder, der sich in den 80er und 90er Jahren an männlichen Minderheiten verging.

Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Suchbegriffe, die im vergangenen Jahr weltweit bei Google eingegeben wurden:

Wordle Indien gegen England Ukraine Königin Elisabeth Indien gegen SA Weltmeisterschaft Indien gegen Westindien iPhone 14 Jeffrey Dahmer Indischer Premierminister

So finden Sie alle Top-Suchanfragen

Auf dem Google-Dashboard "Jahr der Suche 2022 " finden Sie weitere Top-Suchanfragen des Jahres - entweder weltweit oder in Ihrem Land.

Möchten Sie die Suchtrends in Ihrer Region sehen?

In diesem Jahr hat Google auch einen lokalen Hub eingerichtet, der interessante Trends aus den gesamten USA zeigt. So war beispielsweise die Region Burlington, Vermont, der einzige Ort in den USA, in dem "Kletterhalle" zu den häufigsten Suchanfragen in meiner Nähe gehörte. Das beliebteste Tier der Region im Jahr 2022? Flusskrebse. Die Gebiete Anchorage, Alaska, und Des Moines, Iowa, waren die einzigen beiden Orte in den USA, in denen "Quilt Shops" zu den häufigsten Suchanfragen in meiner Nähe gehörten.

Um die aktuellen Suchanfragen für Ihre Stadt zu sehen, geben Sie hier Ihre Postleitzahl oder den Namen Ihrer Stadt ein.

Schreiben von Maggie Tillman.