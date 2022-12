Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Ohne Google Maps wären wir buchstäblich aufgeschmissen. Aber abgesehen von der Navigation von einem Ziel zum anderen gibt es eine Menge praktischer Funktionen in der App.

Eine dieser Funktionen ist die Möglichkeit, eine Stecknadel zu setzen. Das ist äußerst nützlich, wenn man jemanden zu einem abgelegenen Ort lotsen möchte, der keine Straßenadresse hat, oder wenn eine in der App aufgelistete Adresse nicht ganz stimmt.

So funktioniert es auf dem Desktop, unter Android und iOS.

Wie man eine Stecknadel in Google Maps auf dem Desktop ablegt

So setzen Sie eine Stecknadel in Ihrem Desktop-Browser ab:

Öffnen Sie Ihren Browser und navigieren Sie zur Google Maps-Startseite. Suchen Sie die Stelle, an der Sie eine Stecknadel platzieren möchten, und klicken Sie dann lange mit der linken Maustaste auf diese Stelle Auf der Karte erscheint ein kleines graues Stecknadelsymbol, und am unteren Rand des Bildschirms wird ein Feld eingeblendet Klicken Sie auf die Koordinaten im Informationsfeld und ein neues Fenster erscheint auf der linken Seite des Bildschirms Hier können Sie die Stecknadel teilen, speichern, eine Wegbeschreibung abrufen oder an Ihr Handy senden.

Wie man eine Stecknadel in Google Maps auf Android ablegt

So setzen Sie eine Stecknadel in Google Maps ab, wenn Sie ein Android-Gerät verwenden:

Öffnen Sie Ihre Google Maps-App Suchen Sie nach einer Adresse oder streichen Sie über die Karte, bis Sie den gewünschten Ort gefunden haben. Drücken Sie lange auf den Ort, um eine Stecknadel abzulegen. Die Adresse oder die Koordinaten sollten unten auf dem Bildschirm angezeigt werden. Tippen Sie auf den Ort, um ihn zu teilen, zu speichern, eine Wegbeschreibung zu erhalten oder eine Beschriftung hinzuzufügen.

So setzen Sie eine Stecknadel in Google Maps auf iOS ab

Auf einem iPhone oder iPad ist der Vorgang sehr ähnlich.

Öffnen Sie Ihre Google Maps-App Suchen Sie nach einer Adresse oder streichen Sie auf der Karte herum, bis Sie den gewünschten Ort gefunden haben. Drücken Sie lange auf den Ort, um eine Stecknadel abzulegen Die Adresse oder die Koordinaten werden am unteren Rand des Bildschirms angezeigt. Tippen Sie auf den Ort, um ihn zu teilen, zu speichern, eine Wegbeschreibung zu erhalten oder eine Beschriftung hinzuzufügen.

Was können Sie mit einer abgelegten Stecknadel tun?

Jetzt, wo Sie die Kunst des Ablegens von Stecknadeln beherrschen, ist es an der Zeit, sie auch zu nutzen. Hier sind ein paar Dinge, die Sie mit fallen gelassenen Stecknadeln tun können.

Wegbeschreibung

Es ist einfach, mit Google Maps eine Wegbeschreibung zu einer Adresse zu erhalten, aber wenn Sie einen weiter entfernten Ort erreichen müssen, wird es schon etwas schwieriger.

Nehmen wir an, Sie haben in der Satellitenansicht einen schönen Ort gefunden, der sich aber nicht in der Nähe von Straßen oder Geschäften befindet. Setzen Sie einfach eine Stecknadel, und Google Maps hilft Ihnen, dorthin zu gelangen, egal ob Sie mit dem Auto, zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind.

Freigeben einer Stecknadel

Die Freigabe einer Stecknadel ist genau das, wonach es klingt: Sie können einen Standort für Freunde freigeben, damit diese ihn ebenfalls finden können.

Auf einem Mobilgerät wird das Freigabemenü des Betriebssystems verwendet, d. h. es funktioniert genauso wie das Antippen des Freigabesymbols auf einem Bild oder Video.

Auf dem Desktop stehen Ihnen vier Optionen zur Verfügung:

Einen automatisch generierten kurzen Link teilen

Mit dem Facebook-Symbol auf Facebook posten

Posten auf Twitter mit dem Twitter-Symbol

Kopieren Sie den HTML-Code, um die Karte auf Ihrer Website einzubetten

Einen Standort speichern

Wenn Sie in einem Google-Konto angemeldet sind, können Sie angeheftete Orte speichern, damit Sie in Zukunft leichter darauf zugreifen können. Sie können diesen Ort dann auf allen Geräten finden, die in Ihrem Konto angemeldet sind.

Sie können die gespeicherten Pins auch in Listen organisieren, damit Sie sie leicht durchsuchen können, wenn Sie viele Orte gespeichert haben.

Wir haben dies aus verschiedenen Gründen genutzt, z. B. wenn wir einen tollen freien Parkplatz oder einen coolen Mountainbike-Platz im Wald gefunden haben, zu dem wir zurückkehren möchten.

Beschriften einer verlorenen Stecknadel

Das Beschriften einer abgefallenen Stecknadel funktioniert ganz ähnlich wie das Speichern einer Stecknadel. Sie können ein benutzerdefiniertes Wort oder eine Phrase wählen, damit Sie wissen, wofür die Stecknadel ist.

Sie können diese beschrifteten Stecknadeln auch zu Listen hinzufügen, was im Grunde dasselbe bewirkt wie das Speichern der Stecknadel.

Schreiben von Luke Baker.