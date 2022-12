Google TV erhält seine große Designauffrischung auf Android

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die Google TV-App auf Android hat einen neuen Look, mit einem Material You Refresh, der für Nutzer der App auf Googles eigener Plattform ausgerollt wird.

Der neue Look bedeutet, dass es ein paar Änderungen an der Google TV-App gibt, einschließlich einer großen Suchleiste, die jetzt am oberen Rand des Bildschirms sitzt. Diese ersetzt die kleine Suchschaltfläche, die in der alten Version von Google TV angetippt werden konnte, wobei die Suchleiste auch die Schaltflächen für Casting und Kontowechsel enthält.

Am unteren Rand des Bildschirms hat Google auch die Tabs überarbeitet und allen vier ein pillenförmiges Design hinzugefügt, wenn sie ausgewählt werden. Das vorherige Design sah vor, dass die aktive Registerkarte eine etwas hellere Farbe erhielt, aber jetzt ist es viel einfacher zu sehen, in welcher Registerkarte man sich gerade befindet.

Eine subtilere Änderung ist der neue, hellere Hintergrund, der weniger schwarz als vielmehr dunkelgrau ist, was dem Look mehr Tiefe verleiht. Es ist definitiv optisch ansprechender und macht es einfacher, Elemente vom Hintergrund der App selbst zu unterscheiden.

Es sieht allerdings nicht so aus, als ob alle Nutzer bereits Zugang zu der aktualisierten App haben. Es scheint, dass die Änderung immer noch ausgerollt wird und eher serverseitig als app-basiert ist, also müsst ihr vielleicht noch ein wenig warten, bis sie auf euren Geräten erscheint.

Schreiben von Oliver Haslam.