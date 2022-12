Google spart Ihnen einen Klick mit kontinuierlichem Scrollen in der Suche

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Google weiß, dass es keinen Spaß macht, von Suchergebnisseite zu Suchergebnisseite zu klicken, und spart uns allen ein oder drei Klicks durch kontinuierliches Scrollen.

Wenn Sie das Glück haben, die gewünschte Seite auf der ersten Google-Suchergebnisseite zu finden, dann wissen Sie, dass es ein guter Tag werden wird. Für alle anderen kann das Durchklicken von Seite zu Seite überraschend nervenaufreibend sein - deshalb schafft Google all das ab. Jeder, der von nun an sucht, wird stattdessen in den Genuss eines schönen, kontinuierlichen Bildlaufs kommen.

Es gibt jedoch einen oder zwei Haken. Der erste ist, dass Sie sich in den Vereinigten Staaten befinden müssen, um in den Genuss des kontinuierlichen Scrollens zu kommen, zumindest im Moment. Die Funktion ist nur für diejenigen verfügbar, die auch die englische Sprache verwenden, was für einige wahrscheinlich das größte Problem darstellt. Hoffentlich werden diese beiden Probleme bald behoben.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Ab heute wird das kontinuierliche Scrollen auf dem Desktop in den USA auch in englischer Sprache verfügbar sein, damit Sie weiterhin problemlos mehr Suchergebnisse sehen können. Wenn Sie das Ende einer Suchergebnisseite erreichen, können Sie jetzt bis zu sechs Seiten mit Ergebnissen sehen. pic.twitter.com/xIuVP24FFm- Google (@Google) December 5, 2022

Bestes VPN 2022: Die 10 besten VPN-Angebote in den USA und Großbritannien von Roland Moore-Colyer · 14 September 2021 Ganz gleich, ob Sie ein VPN nutzen möchten, um sicher online zu sein oder um geografisch gesperrte Websites zu schützen, wir haben alles von

In dem oben eingebetteten Tweet können Sie sehen, wie das Ganze funktioniert. Google sagt, dass Sie bis zu sechs Seiten mit Ergebnissen sehen werden, ohne etwas anklicken zu müssen. Wenn Sie auf der ersten Seite nach unten scrollen, werden die nächsten Ergebnisse angezeigt, genau wie Sie es erwarten würden. So hat es auch eine ganze Weile auf dem Handy funktioniert.

Schreiben von Oliver Haslam.