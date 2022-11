Google Maps erhält AR-basierte Live-Ansicht, EV-Ladeinformationen und mehr

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Google Maps hat eine Reihe neuer Funktionen erhalten, darunter die Live-Ansicht in ausgewählten Ländern und verbesserte Echtzeit-Informationen zu Stromtankstellen.

Das aktualisierte Google Maps fügt neue Funktionen hinzu und optimiert bestehende, um seine Position als eine der besten Karten-Apps auf iPhone und Android zu festigen. Dieses neue Update ist besonders wichtig, wenn Sie ein Elektroauto fahren.

Beginnend mit dem AR-Element sagt Google, dass Live View jetzt in London, Los Angeles, New York, Paris, San Francisco und Tokio für Nutzer der Maps-App auf iOS und Android live ist. Live View nutzt AR, um Menschen dabei zu helfen, Points of Interest wie Cafés und Geschäfte zu finden, indem sie ihr Gerät hochhalten und Karten- und Richtungsdaten direkt auf dem Bildschirm sehen.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Fahrer von Elektroautos können schon seit einiger Zeit Echtzeitinformationen über lokale Ladestationen abrufen. Aber jetzt hat Google Maps einen neuen Filter, mit dem man sich Orte anzeigen lassen kann, an denen man schnell laden kann. Das sind Orte mit Ladegeräten, die 50 kW oder mehr leisten, damit Autos und Lastwagen schneller aufgeladen werden können.

Zu den weiteren Verbesserungen gehört die Ausweitung der Informationen über rollstuhlgerechte und treppenfreie Orte auf der ganzen Welt. Diese Funktion war vor diesem Update nur in Australien, Japan, Großbritannien und den USA verfügbar. Barrierefreie Sitzgelegenheiten, Toiletten und Parkplätze können über die Einstellung "Barrierefreie Orte" in der Google Maps-App angezeigt werden.

Alle diese Änderungen sollten in der Google Maps-App auf der Plattform Ihrer Wahl bereits jetzt verfügbar sein.

Schreiben von Oliver Haslam.