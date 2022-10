Google Wallet vs. Google Pay: Was hat sich geändert?

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Anfang des Jahres kündigte Google auf seiner Entwicklerkonferenz I/O an, dass Google Pay in den meisten Regionen durch Google Wallet ersetzt wird.

Android-Nutzer in über 40 Ländern können auf Google Wallet zugreifen, und für die meisten hat es die Google Pay-App als einzige einheitliche Zahlungs-App auf Android-Geräten ersetzt.

In den USA und Singapur existieren Google Pay und Wallet jedoch weiterhin nebeneinander. Die Pay-App wird immer noch verwendet, um Freunden Geld zu schicken, ähnlich wie Venmo.

Um die Dinge noch mehr zu verwirren, verwendet Google auch den Begriff Google Pay, um den Vorgang des Bezahlens mit der Google Wallet zu beschreiben.

Hier ist die offizielle Unterscheidung:

"Google Wallet ist eine sichere und private digitale Geldbörse für Android, mit der Sie schnell auf Zahlungskarten, Ausweise, Tickets, Schlüssel oder IDs zugreifen können. Mit Google Wallet können Sie Ihr Telefon benutzen, um überall dort zu bezahlen, wo Google Pay akzeptiert wird.

Mit Google Pay können Sie ganz einfach online, in Apps und in Geschäften bezahlen."

Um diese Dienste besser zu verstehen, schauen wir uns an, was die einzelnen Begriffe heute bedeuten und wie sich der Dienst im Laufe der Jahre verändert hat.

Google Wallet

Vereinfacht ausgedrückt ist Google Wallet der neue Name für die Google Pay-App. Sie funktioniert genauso wie früher und ermöglicht es Ihnen, Kredit- und Debitkarten hinzuzufügen, die für kontaktlose Zahlungen mit NFC verwendet werden können.

Im Laufe der Jahre hat Google die Unterstützung für Dinge wie Impfpässe und Bahntickets hinzugefügt, die der digitalen Geldbörse hinzugefügt werden können, um den Zugriff zu erleichtern. Mit der Einführung von Android 13 und der Google Wallet-App unterstützt das Unternehmen nun weitere Dinge wie Ausweise, digitale Autoschlüssel, Bordkarten, Konzerttickets und Kundenkarten. Außerdem werden die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt, um Ihre wertvollen Daten zu schützen.

Mit all diesen neuen Funktionen ist die App für viel mehr als nur Zahlungen nützlich, so dass die Umbenennung sehr sinnvoll ist. Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass Google den Namen Google Wallet verwendet, was zu einiger Verwirrung führen kann. Wir erklären Ihnen weiter unten mehr über die Geschichte von Google Wallet.

Google Pay

Google Pay bezieht sich jetzt auf zwei verschiedene Dinge. Für die meisten von uns ist es einfach der Akt des Bezahlens von Dingen mit unserem Google Wallet. Wenn Sie also in einem Geschäft oder auf einer Website ein Schild mit der Aufschrift "Google Pay akzeptiert" sehen, bedeutet dies, dass Sie mit Ihrem Google Wallet bezahlen können.

Wenn Sie in den USA oder Singapur leben, ist Google Pay auch der Name einer App. Die Google Pay-App ermöglicht Peer-to-Peer-Zahlungen. Wenn Sie zum Beispiel einem Freund 10 Dollar schulden, können Sie die App Google Pay verwenden, um sie ihm zu schicken, genau wie Venmo oder Cash App. Für alles andere verwenden Sie die Google Wallet-App.

Ein kurzer Überblick über die Geschichte der Google-Zahlungs-Apps

Google brachte Google Wallet bereits 2011 auf den Markt. Damals war es das erste Mal, dass Android-Geräte kontaktlose Zahlungen über NFC durchführen konnten.

Damals waren kontaktlose Zahlungen ein neues Phänomen, und NFC war auf dem Android-Handymarkt noch nicht weit verbreitet. Google Wallet wurde nur von wenigen Nutzern verwendet und war zunächst auf das Google Nexus-Handy beschränkt.

Nach etwa vier Jahren wurde Google Wallet durch Android Pay ersetzt. Android Pay hatte zwei entscheidende Vorteile: Erstens war es in Android integriert, sodass man keine zusätzliche App herunterladen musste. Zweitens war es viel einfacher zu benutzen, da man nicht erst die App suchen und eine PIN eingeben musste, sondern das Telefon einfach entsperren und über das Lesegerät halten konnte, um zu bezahlen.

Google Wallet existierte weiterhin als Peer-to-Peer-App für Geldüberweisungen, ähnlich wie Google Pay heute (schon verwirrt genug?).

Im Jahr 2018 hat Google seine Dienste Google Wallet und Android Pay zusammengelegt und alles unter dem Namen Google Pay zusammengefasst. In unterstützten Regionen wurden sowohl Peer-to-Peer-Zahlungen als auch digitale Geldbörsenfunktionen in dieselbe App integriert.

Wie wir bereits erwähnt haben, hat Google in den letzten Jahren immer mehr Funktionen zu Google Pay hinzugefügt. Mit der Zeit konnten Geschenkkarten, Tickets, Mitgliedskarten und vieles mehr gespeichert werden.

Und damit sind wir nun bei der Umbenennung in Google Wallet, was sich wie ein treffenderer Name für den Dienst anfühlt - aber die Abspaltung von Peer-to-Peer-Zahlungen, was sich wie ein Rückschritt anfühlt.

Was als Nächstes kommt, wird die Zeit zeigen, aber wir hoffen, dass es nicht wieder eine Umbenennung in Android Pay ist.

