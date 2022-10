Popup-Werbung auf einem Android-Handy blockieren

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Niemand wird gerne von einer lästigen Werbeeinblendung unterbrochen, aber auf unseren Mobiltelefonen ist dies eine allzu häufige Erfahrung geworden.

Die meisten Menschen wissen, dass sie Werbung auf ihrem Desktop oder Laptop blockieren können, aber unsere Telefone werden von diesen Dingen geplagt. Die Zeiten, in denen man Ad Block Plus aus dem Play Store installieren konnte, sind längst vorbei, denn Google lässt keine systemweiten Werbeblocker mehr zu.

Wie können Sie also Werbung blockieren? Zum Glück ist das ganz einfach, und wir haben in diesem Leitfaden alles Wichtige zusammengetragen.

Doch zunächst ein paar Dinge, die Sie beachten sollten. Es ist wichtig, daran zu denken, dass Anzeigen den Betrieb von Websites (einschließlich dieser Website) aufrechterhalten und dass sie auch für die Ersteller von Inhalten wichtig sind. Auch wenn sie in manchen Fällen lästig sein können, lohnt es sich, Anzeigen zuzulassen, um die Inhalte zu unterstützen, die Sie lieben.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Außerdem konzentrieren wir uns auf die browserbasierte Werbeblockierung. Beachten Sie also, dass diese Lösungen keine Werbung in anderen Anwendungen, wie z. B. Spielen, blockieren.

Damit wären wir auch schon bei der Anleitung angelangt.

So blockieren Sie Pop-ups und aufdringliche Werbung in Chrome

Chrome ist der Standardbrowser auf den meisten Android-Telefonen und wird daher auch von den meisten Nutzern verwendet.

Sie müssen jedoch nicht zu einem anderen Browser wechseln, um Werbung zu blockieren. Zum Glück verfügt Chrome über einige praktische integrierte Tools, die dabei helfen.

Der einzige Nachteil ist, dass Chrome nicht alle Anzeigen blockiert, sondern nur Pop-ups und Anzeigen, die er als aufdringlich oder irreführend empfindet. So aktivieren Sie die Funktionen:

Öffnen Sie Chrome auf Ihrem Android-Telefon Tippen Sie auf die drei Punkte in der oberen rechten Ecke Tippen Sie auf Einstellungen Scrollen Sie nach unten zu Website-Einstellungen und wählen Sie diese aus Tippen Sie auf Pop-ups und Weiterleitungen Stellen Sie sicher, dass der Schieberegler nach links geschoben ist. Gehen Sie zurück auf die vorherige Seite Tippen Sie auf Anzeigen und tun Sie dasselbe

Jetzt verhindert Chrome, dass die meisten Popup-Anzeigen geladen werden, und blockiert Anzeigen auf Websites, die irreführende und aufdringliche Werbung enthalten, vollständig. In gewisser Weise ist dies das Beste aus beiden Welten, da Sie die Inhalte, die Ihnen wichtig sind, unterstützen können, ohne unter den ungeheuerlichen Pop-ups zu leiden.

Prime Early Access Sale: Die besten Angebote des Prime Day 2 in den USA von Chris Hall · 12 Oktober 2022 · Amazon Prime Day ist zurück, mit dem Prime Early Access Sale - mit Angeboten für eine Reihe von Produkten.

Was aber, wenn Sie einen Schritt weiter gehen und alles blockieren möchten? Lesen Sie weiter.

Wie man Werbung mit verschiedenen Browsern blockiert

Wenn Sie auf Chrome verzichten möchten, gibt es eine Vielzahl von Browsern, die bessere Optionen zum Blockieren von Werbung bieten. Bedenken Sie jedoch, dass Sie Ihren Verlauf und Ihre Lesezeichen nicht mit Chrome auf dem Desktop synchronisieren können, wenn Sie diesen verwenden.

Unsere bevorzugte Option ist Firefox. Hier können Add-ons installiert werden, die wie Chrome-Erweiterungen auf dem Desktop funktionieren. uBlock Origin ist ein leistungsstarker, kostenloser und quelloffener Werbeblocker, der einfach zum Firefox Android-Browser hinzugefügt werden kann und so ziemlich alles blockiert.

Eine weitere großartige und voll ausgestattete Option ist der Opera-Browser, der einen soliden Werbeblocker und sogar ein kostenloses VPN bietet. Es gibt sogar einen reinen Adblock-Browser, wenn es Ihnen nur darum geht, Werbung zu blockieren.

Wie man Werbung mit einer App blockiert

So, das war's mit den Browsern, aber was ist, wenn Sie Werbung in anderen Apps blockieren wollen? Wie wir oben bereits erwähnt haben, hat Google schon seit langem Werbeblocker-Apps aus dem Play Store entfernt.

Das bedeutet aber nicht, dass Sie Anzeigen in anderen Apps blockieren können. Sie müssen diese Apps von der Seite laden, was ein wenig entmutigend sein kann, wenn Sie das noch nie gemacht haben, aber das bedeutet nicht, dass die Apps nicht vertrauenswürdig sind - Google ist nur nicht so scharf darauf, dass Sie sie verwenden. Was angesichts des Geschäftsmodells des Unternehmens verständlich ist.

Apps wie AdGuard und AdLock stammen von namhaften Cybersicherheitsunternehmen und sollten daher absolut sicher sein. Der Nachteil ist, dass sie auf einem Abonnement basieren, sodass Sie nach Ablauf der Testphase eine monatliche Gebühr entrichten müssen.

Schreiben von Luke Baker.