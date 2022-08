So laden Sie den Google Chrome-Webbrowser auf Ihren Mac herunter

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Für viele ist Google Chrome der einzige Webbrowser, der sich lohnt. Wenn Sie wissen wollen, was es damit auf sich hat, wird es Sie freuen zu hören, dass das Herunterladen und Installieren auf Ihrem Mac unglaublich einfach und schnell geht. In dieser Anleitung führen wir Sie durch die einzelnen Schritte, damit Sie Safari oder Mozilla oder was auch immer endlich gegen Chrome eintauschen können.

Wenn Sie Chrome auf Ihrem Android-Handy oder -Tablet oder auf Ihrem iPhone oder iPad verwenden, sollten Sie es auch auf Ihrem Laptop oder Mac nutzen. Er synchronisiert Ihre Lesezeichen, Kennwörter, Einstellungen und geöffneten Tabs nahtlos mit allen Ihren Geräten. Sie können buchstäblich dort weitermachen, wo Sie aufgehört haben, d. h. Sie können mit dem Surfen auf Ihrem iPhone beginnen und dann zu Ihrem Mac wechseln, um auf Ihre offenen Tabs zuzugreifen. Darüber hinaus haben viele Benchmark-Tests gezeigt, dass Chrome der schnellste Browser auf dem Markt ist. Es gibt also kaum einen Grund, ihn nicht zu verwenden. Es sei denn, Sie haben ein Problem mit Google und seinen Datenerfassungspraktiken. Aber das ist ein anderer Artikel.

Der Chrome-Browser von Google ist auf einem Mac nicht vorinstalliert. Sie müssen ihn herunterladen, was bedeutet, dass Sie einen anderen Webbrowser öffnen müssen, um ihn auf die Google-Website zu holen. Ironisch, nicht wahr?

Öffnen Sie Safari oder einen anderen Webbrowser auf Ihrem Mac. Navigieren Sie zu google.com/chrome. Klicken Sie auf Chrome herunterladen. Wenn der Download nicht gestartet wurde, klicken Sie in der Ecke des Bildschirms auf Chrome herunterladen. Klicken Sie auf Akzeptieren und installieren und warten Sie, bis der Download abgeschlossen ist. Sobald der Download von Chrome abgeschlossen ist, wird der Download-Ordner Ihres Macs im Dock angezeigt. Gehen Sie zu dem Download und doppelklicken Sie auf die Datei googlechome.dmg. Dadurch wird ein Disk-Image geöffnet. Ziehen Sie in dem Popup-Fenster das Google Chrome-Symbol in den Anwendungsordner. Das war's! Chrome ist jetzt auf Ihrem Mac installiert .

Wenn Sie Chrome zum ersten Mal öffnen, wird Ihr Mac Sie fragen, ob Sie die Anwendung öffnen möchten. Klicken Sie auf Öffnen und stellen Sie sicher, dass Sie sich bei Ihrem Google-Konto anmelden. Wenn Sie gefragt werden, machen Sie Chrome zu Ihrem Standardbrowser.

Google bietet eine Support-Seite, auf der Sie erfahren, wie Sie Chrome installieren: Google Chrome herunterladen und installieren.

Google Chrome ist einer der beliebtesten Browser der Welt, und weil wir ihn so oft benutzen, vergessen wir oft, was er alles kann. Mit Chrome können Sie natürlich Seiten durchsuchen, aber er ist auch voller versteckter Hacks, die Ihr Internet-Browsing-Erlebnis und Ihr digitales Leben wesentlich optimieren können. Von einfachen Tricks, die es Ihnen ermöglichen, E-Mails über die Omnibar (der Chrome-Name für die Adressleiste) zu versenden, bis hin zu Erweiterungen, mit denen Sie Bilder auf Pinterest speichern können, ohne jemals Pinterest.com besuchen zu müssen, bietet Chrome alles, was Sie brauchen oder wollen. Sehen Sie sich einfach den Pocket-lint-Leitfaden an: Google Chrome Tipps und Tricks: Meistern Sie Ihren Desktop-Browser.

