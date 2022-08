So löschen Sie Ihren Browser-Cache und Ihre Cookies

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Wenn Sie ein Problem mit Ihrem Browser haben, kann das Löschen des Cache eine schnelle und einfache Möglichkeit sein, das Problem zu beheben - mit einigen kleinen Nachteilen.

Sie können Ihren Cache in allen Browsern leeren, egal ob auf einem Desktop-Computer, Mac oder Laptop oder sogar auf Ihrem Handy. Diese Logik gilt für Chrome, Edge, Firefox und andere.

In der folgenden Anleitung erklären wir Ihnen, wie Sie Ihren Cache leeren und Cookies entfernen können, um Probleme zu beheben, die Sie möglicherweise hatten.

Wenn Sie eine Website besuchen, speichert Ihr Browser automatisch bestimmte Informationen. Wenn Sie eine Website regelmäßig besuchen, kann dies nützlich sein, da diese Zwischenspeicherung dazu beitragen kann, dass die Website schnell geladen wird und Sie eine bessere Benutzererfahrung haben. Bilder, Videos und bestimmte Teile einer Website können zwischengespeichert werden, um die Ladezeit zu verkürzen.

Gleichzeitig speichern Cookies Ihre speziellen Benutzerdaten, was hilfreich sein kann, wenn Sie eine Website nutzen, auf der Sie sich bei einem Konto anmelden können. Cookies werden auch verwendet, um Ihnen relevante Werbung zu zeigen und Ihr Erlebnis auf der von Ihnen besuchten Website und im gesamten Web zu optimieren.

Wenn Sie Ihren Cache leeren und Ihre Cookies löschen, werden diese Informationen gelöscht, was Auswirkungen haben kann. Websites, die Sie zuvor besucht haben, werden nun möglicherweise langsamer geladen, und Sie müssen Ihre Anmeldedaten erneut eingeben, selbst auf Websites, die sich an Sie erinnern.

Wenn Sie Probleme mit einer bestimmten Seite haben, können Sie alternativ zur Löschung des Cache eine viel einfachere Methode ausprobieren.

Dabei wird die Seite, die Sie gerade betrachten, zwangsweise aktualisiert. Sie wissen bereits, dass Sie die Seite, auf der Sie sich befinden, neu laden können, indem Sie auf die Schaltfläche "Neu laden" in der Browserleiste klicken. Das wird Ihr Problem aber wahrscheinlich nicht lösen. Was Sie also brauchen, ist eine harte Aktualisierung. Dabei wird die Seite, auf der Sie sich gerade befinden, vollständig aktualisiert und auch der Cache für diese bestimmte Seite gelöscht.

Dies gilt nicht für die gesamte Website, so dass es nur bei einer Seite hilft und nicht bei einer ganzen Website, wenn es ein größeres Problem gibt, aber in den meisten Fällen funktioniert es perfekt.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dies zu tun:

Unter Windows: Wenn Sie einen Windows-Rechner verwenden, drücken Sie die STRG-Taste und klicken Sie auf die Schaltfläche "Neu laden" oder drücken Sie gleichzeitig die Tastenkombination STRG+F5. Wenn das nicht funktioniert, drücken Sie CTRL+SHIFT+R.

Auf dem Mac - wenn Sie Safari auf dem Mac verwenden, klicken Sie auf SHIFT und die Schaltfläche "Neu laden" oder für andere Browser drücken Sie CMD+SHIFT+R

Wenn Sie Chrome verwenden, können Sie den Cache Ihres Browsers ganz einfach und in Sekundenschnelle leeren. Am schnellsten geht das, wenn Sie gleichzeitig auf STRG+SHIFT+Entf klicken. So gelangen Sie direkt zu den Einstellungen, die Sie zum Löschen Ihres Caches und Ihrer Cookies benötigen.

Andernfalls können Sie die Cache-Einstellungen über das Chrome-Menü aufrufen:

Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü-Symbol oben rechts auf dem Bildschirm Suchen Sie nach der Option "Weitere Tools". Öffnen Sie diese und klicken Sie auf "Browsing-Daten löschen". Nun haben Sie Zugriff auf die Tools, die Sie zum Löschen des Caches benötigen

In diesen Einstellungen können Sie verschiedene Dinge innerhalb eines bestimmten Zeitraums löschen. Die Standardeinstellung ist 24 Stunden, aber Sie können auch die letzten sieben Tage, vier Wochen oder den gesamten Browserverlauf löschen. Sie können auch wählen, ob Sie nur den Browserverlauf oder nur die Cookies oder nur zwischengespeicherte Bilder und Dateien oder alles zusammen löschen möchten.

Wenn Sie noch mehr bereinigen möchten, klicken Sie auf die Registerkarte "Erweitert", um andere Dinge zu löschen, z. B. Daten zum automatischen Ausfüllen von Formularen, Website-Einstellungen und mehr.

Wenn Sie Ihr Konto für die Synchronisierung von Daten zwischen mehreren Browsern und Computern verwenden, werden auch diese Daten gelöscht. Sie müssen sich also zuerst in Chrome von Ihrem Konto abmelden, bevor Sie dies tun.

Das Leeren des Caches in Firefox ist dem in Chrome sehr ähnlich. Die Option zum Löschen des Cache befindet sich in den Einstellungen des Browsers.

So greifen Sie auf diese Einstellungen zu:

Klicken Sie zunächst auf das Burger-Menü des Browsers und dann auf Einstellungen Suchen Sie im Menü auf der linken Seite nach "Datenschutz und Sicherheit". Suchen Sie dann den Abschnitt "Cookies und Websitedaten". Klicken Sie auf "Daten löschen" und wählen Sie aus, was Sie löschen möchten. Klicken Sie auf "Löschen".

Sie können Firefox auch so einstellen, dass er Ihren Cache jedes Mal automatisch löscht, wenn Sie ihn schließen. Die Einstellungen dafür finden Sie unter "Datenschutz und Sicherheit" und dann unter "Verlauf". Wählen Sie diese Option, damit kein Verlauf mehr gespeichert wird.

Das Löschen des Cache in Edge ist etwas anders, da es sich etwas versteckt hinter anderen Einstellungen befindet. So finden Sie ihn:

Klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche mit den drei Punkten im Menü Klicken Sie auf "Verlauf". Klicken Sie dann auf das Drei-Punkte-Menü im neuen Verlaufsfenster Klicken Sie dann auf "Browsing-Daten löschen". Sie haben dann die Möglichkeit, verschiedene Dinge zu löschen

Wie bei Chrome haben Sie auch bei diesem Browser die Möglichkeit, verschiedene Zeiträume auszuwählen, darunter die letzte Stunde, die letzten 24 Stunden, die letzten sieben Tage, die letzten vier Wochen und die gesamte Zeit.

Sie können dann auswählen, ob Sie Ihren Cache, Ihre Cookies, Ihren Browserverlauf, Ihre Kennwörter und mehr löschen möchten. Wählen Sie aus, was Sie löschen möchten, und klicken Sie dann auf "Jetzt löschen".

