(Pocket-lint) - Letzten Monat kündigte Google die Zusammenlegung von Meet und Duo an. Konkret wurde versprochen, die Funktionen von Meet in die Duo-App zu integrieren. Dieser Prozess ist nun im Gange und für viele Nutzer live. Leider macht Google diesen Übergang nicht deutlich, da es keine der beiden Apps abschafft. Duo wurde in Meet umbenannt und bietet Funktionen aus beiden Apps, während Meet weiterhin Meet bleibt. Pocket-lint hat alles, was Sie wissen müssen, aufgeschlüsselt.

Google versucht, seinen Ansatz bei den Kommunikations-Apps zu straffen. Das in Mountain View ansässige Unternehmen fasst seine wichtigsten Videotelefonie-Tools, Google Duo und Google Meet, in einer Plattform zusammen.

Künftig wird es nur noch Google Meet geben. Google hat die Kernfunktionen von Meet bereits in die Duo-App integriert und sie in Meet-App umbenannt. Aber die alte Google Meet-App wird vorerst nicht verschwinden. Sie wird in "Google Meet (original)" umbenannt und bleibt in den App-Stores verfügbar, bis sie später offiziell abgeschafft wird. Laut Google wird duo.google.com in den nächsten Monaten zu meet.google.com/calling umgeleitet.

Juli 2022 : Google bringt ein Duo-Update heraus, das Funktionen von Google Meet hinzufügt.

: Google bringt ein Duo-Update heraus, das Funktionen von Google Meet hinzufügt. August 2022 : Google bringt ein Update für iOS und Android heraus, das das Duo-Logo durch das Meet-Symbol ersetzt.

: Google bringt ein Update für iOS und Android heraus, das das Duo-Logo durch das Meet-Symbol ersetzt. September 2022 : Jeder, der die neue Meet-App herunterlädt, erhält die neue Meet/Duo-Kombi-App.

: Jeder, der die neue Meet-App herunterlädt, erhält die neue Meet/Duo-Kombi-App. Später im Jahr 2022: Duo.google.com wird zu meet.google.com/calling umgeleitet .

Mit der kombinierten App können Sie sowohl Gruppen- und Einzelgespräche führen als auch Meetings abhalten. Sie nutzt Gmail-Adressen und Telefonnummern, um mit Kontakten zu chatten.

Google hofft, dass die "Google Meet"-Marke zur bevorzugten Lösung für Anrufe wird - frei von Problemen, die bei anderen verfügbaren Chat-Tools auftreten können. Viele lobten die ursprüngliche Duo-App, die 2016 auf den Markt kam, weil man damit jemanden direkt anrufen konnte - einschließlich der Telefonnummer -, ohne Links zu senden oder auf die Schaltfläche "Treffen" in einer Google-Kalendereinladung tippen zu müssen. Eigentlich war es ähnlich wie FaceTime. Jetzt sind all diese Funktionen, die Sie kannten und liebten, in der neuen Meet-App verfügbar, zusammen mit den alten Meet-Funktionen, die Sie vielleicht genossen haben. Nichts wird gestrichen - außer der alten (ursprünglichen) Meet-App natürlich, die eingestellt wird.

Wenn Sie bereits Nutzer von Google Duo oder der ursprünglichen Google Meet-App waren, werden Ihr Verlauf, Ihre Kontakte und Nachrichten durch die Änderung nicht verloren gehen. Google hat versprochen, die beiden Plattformen "sorgfältig" zu integrieren. Wenn Sie bereits Duo installiert haben, müssen Sie nichts tun. Es wird dann einfach die neue Meet-App sein. Kinderleicht.

Wenn Sie die alte Meet-App (das Original) nutzen, müssen Sie nichts tun. Ihr werden nur alle neuen Duo-Funktionen fehlen.

Google wird möglicherweise auch die Unterstützung für die App einstellen. Google sagte, dass es die ursprünglichen Meet-Nutzer informieren wird, wenn sie "auf die neue App-Erfahrung migrieren sollten", aber es ist nicht genau, wann das geschehen wird.

Im Moment noch nicht. Denken Sie daran, dass Google im März 2022 ankündigte, Hangouts zugunsten von Google Chat abzuschalten. Google Chat wurde zur Standard-Chat-Anwendung von Google, d. h. die Nutzer wurden zu Chat weitergeleitet, wenn sie Hangouts in Google Mail im Web besuchen oder die alten Hangouts-Mobilanwendungen verwenden wollten. Google beendete letzten Monat auch die Unterstützung von Drittanbietern für Google Talk / GChat.

Tut mir leid. Diese Änderung ist nur der jüngste Schritt in der sich ständig weiterentwickelnden Messaging-Strategie von Google, die im Allgemeinen immer verwirrender wird, je mehr man darüber liest. Besuchen Sie den Support-Hub von Google Meet, wenn Sie weitere Hilfe benötigen.

Schreiben von Maggie Tillman.