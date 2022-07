Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Es ist eine Saison der Updates für Google Maps, mit vielen neuen Funktionen für den Dienst, einschließlich der schicken neuen 3D Immersive View, mit der Sie detaillierte Vorbeiflüge an berühmten Sehenswürdigkeiten sehen können.

Eine der willkommenen Neuerungen konzentriert sich jedoch mehr auf die Funktionalität und könnte ein Segen für diejenigen sein, die sich um ihre Sicherheit sorgen, während sie durch unbekannte (oder bekannte) Gebiete navigieren.

Die Funktion zur Standortfreigabe wird um ein neues Benachrichtigungssystem erweitert, mit dem Sie andere Personen benachrichtigen können, wenn Sie an einem bestimmten Punkt auf Google Maps ankommen - oder Sie können sich selbst benachrichtigen lassen, wenn ein Freund oder eine geliebte Person das Gleiche tut.

Dies könnte ideal sein, wenn Sie ein Treffen an einem Ort organisieren, damit Sie sehen können, wann die Leute ankommen, aber es hat auch offensichtliche Sicherheitsvorteile. In dem Beispiel, das Google in seinem Blog-Beitrag über die Funktionen anführt, wird erwähnt, dass man sich bei jemandem melden kann, der alleine wandert.

Um sicherzustellen, dass die Funktion nicht zum Aufspüren von Standorten missbraucht wird, wird die Person, deren Standort geteilt wird, wiederholt daran erinnert, dass dies geschieht, und kann die Funktion leicht deaktivieren. Sie können auch verhindern, dass andere Personen Ihnen ihre eigenen Standortbenachrichtigungen senden, wenn diese für Sie nicht relevant oder von Interesse sind.

Laut diesem Blogbeitrag gibt es eine weitere willkommene Änderung in Google Maps, und zwar in Form von weitaus detaillierteren Informationen über Fahrradrouten, die Sie vor dem Losfahren überprüfen können.

Dazu gehören Informationen über das zu erwartende Verkehrsaufkommen, Höhenangaben und eine schrittweise Auflistung der erforderlichen Kurven.

Während das Radfahren auf der ganzen Welt boomt, sind die Wegbeschreibungen von Google Maps zumindest in London manchmal noch ziemlich mangelhaft. Es ist daher sehr erfreulich, dass dieser Teil der Navigationsfunktionen weiter ausgebaut wird.

Schreiben von Max Freeman-Mills.