Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Google hat neue Funktionen für Chromebooks angekündigt, darunter einen Video-Editor und einen Movie Maker für Google Fotos.

Das Update wird erstmals im Herbst für Chromebook-Nutzer verfügbar sein, so Google in einem Blog-Post. Wenn Sie ein Chromebook besitzen, werden Sie in der Lage sein, einen "End-to-End-Film zu erstellen, der aus mehreren Videoclips, Fotos, einer Titelkarte und Musik besteht". Sie können der Google Fotos-App Themen sowie bestimmte Fotos und Videos vorschlagen, damit sie einen Film für Sie erstellen kann. Sie können aber auch eine leere Leinwand verwenden und die Inhalte nach Belieben auswählen und anordnen, mit der Möglichkeit, "Videoclips zuzuschneiden oder sie zu bearbeiten, um Helligkeit, Kontrast und mehr anzupassen".

Die neue Google Fotos-App wird auch sogenannte Real Tone-Filter enthalten. Diese wurden so entwickelt, dass sie "bei allen Hauttönen gut funktionieren".

Google sagte, dass man zwischen der Bearbeitung in der Chromebook-Galerie, den Dateien-Apps und der Google Fotos-App selbst wechseln kann, so dass man ein Video in der Galerie-App öffnen und es nahtlos zur Bearbeitung in Google Fotos verschieben kann.

Diese Funktion wird später in diesem Jahr als Teil eines Updates für Chrome OS verfügbar sein. Google gibt noch nicht bekannt, ob diese Videobearbeitungsfunktionen auch für die mobilen Google Fotos-Apps für iOS und Android zur Verfügung stehen werden, aber Google geht davon aus, dass die meisten der neuesten Funktionen der App auf allen Plattformen verfügbar sein werden. Wir vermuten, dass Chromebook-Benutzer einfach zuerst dran sind, und dass andere Geräte folgen werden.

Mehr über Google Fotos und wie es funktioniert, einschließlich Tipps und Tricks, finden Sie in der ausführlichen Anleitung von Pocket-lint.

Schreiben von Maggie Tillman.