(Pocket-lint) - Google hat angekündigt, Google Meet im Web mit einem neuen Bild-in-Bild-Modus zu aktualisieren. Dies ist eine wichtige Multitasking-Funktion, mit der Sie sehen können, was während eines Google Meet-Videogesprächs passiert, während Sie weiterhin andere Arbeiten auf Ihrem Computer durchführen können. Hier erfahren Sie, wie die Funktion funktioniert.

Google bietet den Bild-im-Bild-Modus nur für Google Meet im Web an.

Mit anderen Worten: Er steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn Sie sich in einem Meet-Videoanruf befinden, der über meet.google.com im Chrome-Browser geführt wird. Wenn Sie in diesem Fall den Bild-in-Bild-Modus aufrufen, können Sie bis zu vier Videokacheln von Meeting-Plattformen in einem schwebenden Fenster über anderen Anwendungen sehen. In einer kurzen Demo zeigte Google, wie Sie Ihren Meet-Videoanruf unten rechts auf Ihrem Bildschirm einblenden und gleichzeitig andere Aufgaben erledigen können, auch im Chrome-Webbrowser, z. B. das Senden einer E-Mail.

Starten Sie einen webbasierten Google Meet-Videoanruf über den Chrome-Browser oder nehmen Sie daran teil. Klicken Sie unten auf Ihrer Meet-Registerkarte auf Weitere Optionen (drei Punkte). Wählen Sie dann Bild-im-Bild öffnen.

Das war's!

Für die neue Funktion gibt es keine Verwaltungssteuerungen.

Die Einführung begann am 16. Juni 2022 und wird voraussichtlich einige Wochen in Anspruch nehmen.

Die neue Funktion ist verfügbar für:

Alle Google Workspace-Kunden

Alle bisherigen G Suite Basic- und Business-Kunden

Alle Nutzer mit persönlichen Google-Konten

Besuchen Sie das Google-Hilfecenter, um mehr über Multitasking mit Bild-in-Bild und das Ändern des Layouts in Google Meet zu erfahren.

Schreiben von Maggie Tillman.