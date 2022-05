Google Street View zeigt jetzt historische Bilder von Orten

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Google Street View zeigt Ihnen nicht nur Bilder davon, wie verschiedene Orte heute aussehen, sondern auch, wie sie in der Vergangenheit aussahen.

Street View wurde in der Google Maps-App für Android und iOS um eine historische Zeitleiste ergänzt.

Wenn Sie sich ein Street View-Bild eines Ortes ansehen, sehen Sie einen neuen Link "Weitere Daten anzeigen". Tippen Sie darauf und Sie können verschiedene Bilder sehen, die von Street View-Fahrzeugen in den letzten 15 Jahren aufgenommen wurden.

So kann man zum Beispiel sehen, wie neue Gebäude gebaut werden, oder wie sich eine Hauptstraße im Laufe der Zeit verändert, wenn verschiedene Geschäftsmarken kommen und gehen.

Die neue Funktion wurde im Rahmen der Feierlichkeiten von Google zum 15-jährigen Bestehen von Street View hinzugefügt.

Sie wurde am 24. Mai 2007 mit nur einer Handvoll Orte in San Francisco, New York, Las Vegas, Miami und Denver eingeführt. Inzwischen kann man sich durch über 100 Länder und Gebiete auf der ganzen Welt wischen und Sehenswürdigkeiten sehen, die man vielleicht nicht besuchen kann, wie z. B. den Eiffelturm in Paris oder den Burj Khalifa in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Es ist geplant, in Zukunft viele weitere einzigartige und abgelegene Orte hinzuzufügen. Eine neue Street View-Kamera soll 2023 eingeführt werden.

Es ist PC Gaming Week in Zusammenarbeit mit Nvidia GeForce RTX von Rik Henderson · 24 Kann 2022

Schreiben von Rik Henderson.