Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Googles Street View feiert in diesen Tagen sein 15-jähriges Bestehen, nachdem es ursprünglich am 24. Mai 2007 eingeführt wurde.

In den letzten anderthalb Jahrzehnten ist es erheblich gewachsen und deckt heute über 100 Länder und Gebiete ab. Jetzt gibt es Pläne, die Reichweite noch weiter auszudehnen, und zwar dank einer neuen Street View-Kamera, die weitaus mobiler ist als alle bisher verwendeten Kameras.

Die neue Kamera wird derzeit in einem Pilotprojekt getestet und soll nächstes Jahr vollständig eingeführt werden. Sie verfügt über die gleiche Technologie - einschließlich Auflösung, Leistung und Verarbeitung - wie die Kamera in Googles Street View-Auto, ist aber nur einen Bruchteil so groß. Google selbst beschreibt sie als "so groß wie eine Hauskatze", und sie wiegt nur 6,8 kg (15 Pfund).

Damit können Street View-Mitarbeiter Bilder auf Berggipfeln oder einfach auf einem Stadtplatz aufnehmen, wo Autos nicht fahren können.

Die Kamera ist außerdem modular aufgebaut, so dass im Laufe der Zeit neue Funktionen und Merkmale hinzugefügt werden können, z. B. ein Lidar-Sensor zur Erfassung komplizierterer Details, wie Fahrbahnmarkierungen und Schlaglöcher.

Sie kann auch an jedem Auto mit einem Dachträger angebracht werden und ist mit einem mobilen Gerät verbunden, so dass sie aus der Ferne bedient werden kann.

Oh, und er sieht ein bisschen aus wie Wall-E. Wenn Sie also eines in Ihrer Straße sehen, wissen Sie, was es ist.

Die TomTom Go Navigations-App ist eine mobile Premium-Navigations-App für alle Fahrer von Pocket-lint International Promotion · 24 Kann 2022

Schreiben von Rik Henderson.