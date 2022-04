Was ist der Retro-Modus von Waze und wie aktiviert man ihn?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das zu Google gehörende Unternehmen Waze hat eine neue, zeitlich begrenzte Funktion namens Retro Mode angekündigt. Sie funktioniert genau so, wie sie klingt: Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie die Ästhetik der App auf ein viel klassischeres Aussehen umstellen.

Der Retro-Modus ist eine neue Möglichkeit, das Aussehen und den Sound der Waze-App zu ändern . Mit ein paar Fingertipps können Sie die Waze-App wie etwas aus den 70ern, 80ern oder 90ern aussehen lassen. Wenn du zum Beispiel zu den 70ern wechselst, hörst du Navigationsanweisungen von einem "exzentrischen DJ", komplett mit Lavalampen-Stil, und dein Fahrzeug in der Waze-App verwandelt sich in einen klassischen VW-Bus. In den 80ern hingegen wird ein Aerobic-Lehrer zum Navigator und ein Sportwagen mit Boombox-Stimmung. Für die 90er Jahre gibt es eine Desktop-PC-Stimmung, ein klassisches SUV-Auto und Abbiegeanweisungen von einem Popstar der 90er Jahre.

Wenn du dich austoben willst, kannst du die Designänderungen ganz nach deinen Vorlieben kombinieren und anpassen. Sie können die 90er-Jahre-PC-Stimmung, den Sportwagen und den 70er-Jahre-DJ-Navigator wählen.

Öffnen Sie auf Ihrem Gerät die neueste Version der Waze-App und führen Sie die folgenden Schritte aus:

Tippen Sie in der unteren Ecke auf Mein Waze. Tippen Sie im angezeigten Menü auf Drive with the 80s. Tippen Sie von dort aus auf die einzelnen Optionen und wählen Sie zwischen den Autos, Stimmungen und Stimmen. Sie können Elemente aus den verschiedenen Jahrzehnten mischen und anpassen. Wenn Sie zufrieden sind, tippen Sie auf Fertig. Dieses Thema wird angezeigt, wenn Sie das nächste Mal mit Waze fahren.

Waze hat gesagt, dass diese Funktion ab sofort bis Mitte Mai 2022 verfügbar ist, was bedeutet, dass die Navigations-App wahrscheinlich im Juni wieder zum normalen Modus zurückkehren wird.

Schreiben von Maggie Tillman.