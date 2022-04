Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Google Meet, das Tool für Videoanrufe, ist jetzt direkt in Google Text & Tabellen verfügbar.

Sie können nicht nur einen Google Meet-Anruf von einem dieser Dienste aus starten, sondern auch ein Dokument in einem Videoanruf präsentieren. Wenn Sie ein Dokument anzeigen, sehen Sie jetzt oben das Google Meet-Logo. Wenn Sie darauf klicken, wird ein Dropdown-Menü mit Optionen zum Starten eines Meet-Anrufs angezeigt. Sie sehen sogar die Anrufe, die Ihr Team geplant hat. (Wenn die Besprechung gerade aktiv ist, wird in einer Sprechblase einfach "Jetzt" angezeigt, damit Sie daran teilnehmen können). Verwirrt? Kein Grund zur Sorge. Pocket-lint hat alles erklärt, was Sie wissen müssen, um einem Google Meet-Videoanruf von Docs, Sheets oder Slides aus beizutreten oder ihn zu starten.

Öffnen Sie zunächst auf Ihrem Computer eine Datei in Google Docs, Sheets oder Slides. Führen Sie nun die folgenden Schritte aus.

Klicken Sie oben rechts auf Treffen und wählen Sie dann eine Option aus: Um an einer geplanten Besprechung teilzunehmen, klicken Sie auf den Namen der Besprechung, an der Sie teilnehmen möchten.

Um einer Besprechung mit einem Besprechungscode beizutreten, klicken Sie auf Einen Besprechungscode verwenden > Code eingeben. Um den Anruf in Ihr Dokument, Ihre Kalkulationstabelle oder Ihre Präsentation einzubinden, klicken Sie auf Am Anruf teilnehmen. Auf der rechten Seite wird Ihre Besprechung in einem Seitenbereich angezeigt.

Wenn Sie nur auf An der Besprechung teilnehmen geklickt haben, wird Ihre Datei nicht angezeigt. Um Ihr Dokument zu präsentieren, klicken Sie auf Bildschirm freigeben > wählen Sie die Registerkarte, in der Sie sich befinden > Freigeben. Um Ihre Präsentation zu beenden, klicken Sie unten rechts auf Präsentation beenden.

Öffnen Sie zunächst auf Ihrem Computer eine Datei in Google Text & Tabellen, Tabellen oder Folien. Führen Sie nun die folgenden Schritte aus.

Klicken Sie oben rechts auf Treffen. Um eine neue Besprechung zu starten, klicken Sie auf Neue Besprechung starten. Auf der rechten Seite wird Ihre Besprechung in einem Seitenbereich angezeigt. Um andere Personen zu Ihrer Besprechung einzuladen, klicken Sie auf Kopieren > Link zur Besprechung freigeben. Um Ihr Dokument zu präsentieren, klicken Sie auf Bildschirm freigeben > wählen Sie die Registerkarte, in der Sie sich befinden > Freigeben. Um Ihre Präsentation zu beenden, klicken Sie unten rechts auf Präsentation beenden. Um Ihr Videomeeting zu verlassen, klicken Sie unten rechts auf Anruf verlassen.

Google hat die Funktion für eine schnelle und eine schrittweise Einführung vorgesehen. Die schnelle Einführung beginnt Mitte April 2022 und wird zwei Wochen dauern. Die schrittweise Einführung wird am 1. Mai beginnen und bis zum 15. Mai 2022 dauern.

Alle Workspace-Kunden und ältere G Suite-Nutzer können die Funktion nutzen.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Blogbeitrag von Google und auf der Support-Seite.

Schreiben von Maggie Tillman.