Google fügt vertrauenswürdige Shop-Plaketten zu Shopping-Listen hinzu

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Google-Registerkarte " Shopping" kann eine wirklich praktische Möglichkeit sein, Preise zu vergleichen und Produkte in einer Vielzahl von Geschäften zu finden.

Das Problem ist nur, dass sich unter den bekannten Namen auch einige relativ unbekannte Shops befinden, bei denen es schwierig sein kann, herauszufinden, welche davon vertrauenswürdig sind.

Jetzt hat Google angekündigt, dass es die Produktlisten mit Trusted-Store-Plaketten ausstatten wird, um die Suche zu verbessern.

Die Ankündigung erfolgte im Rahmen von Shoptalk, einer Einzelhandelskonferenz, die in Las Vegas stattfand.

Im Google-Blog heißt es: "Händler, die beispielsweise einen hervorragenden Versand- und Rückgabeservice bieten, können ein Abzeichen erhalten, das sie als Trusted Store ausweist und das neben ihren kostenlosen Produktangeboten auf der Registerkarte Shopping erscheint."

"Unsere ersten Tests haben gezeigt, dass Händler mit einem Trusted-Store-Badge häufiger angeklickt werden. Wir beobachten auch einen stärkeren Verkehr zu weniger bekannten Händlern."

Das klingt nach einer guten Nachricht für kleinere Einzelhändler und Schnäppchenjäger gleichermaßen, da es einen Teil des Stresses bei der Bestellung in einem neuen Geschäft beseitigt.

Google kündigt an, dass das Shopping Experience Scorecard-Programm und die darauf folgenden Badges in den kommenden Monaten in den USA eingeführt werden.

Andere Regionen werden derzeit nicht erwähnt, aber wir können uns vorstellen, dass sie in Vorbereitung sind.

Schreiben von Luke Baker.