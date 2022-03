Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - In seinem Bestreben, SMS-Konversationen funktionsreicher zu gestalten, unabhängig davon, wem man eine Nachricht sendet, hat Google jetzt damit begonnen, ein Update für seine Nachrichten-App auszurollen, mit dem man Reaktionen auf iMessage/iOS-Nachrichten sehen kann.

Die Funktion wird ab heute an alle Nutzer ausgeliefert, deren Sprache auf Englisch eingestellt ist. Wenn ein iPhone-Nutzer auf eine von Ihnen gesendete Nachricht reagiert, sehen Sie ein kleines Reaktions-Emoji und keinen Text, der Ihnen mitteilt, dass der Nutzer reagiert hat.

Dies sollte dazu beitragen, dass Nachrichten, die sowohl von Android- als auch von iOS-Nutzern verschickt werden, nahtloser zusammengeführt werden können. Allerdings ändert sich dadurch nichts an den grünen Blasen, die auf dem Bildschirm des iPhone-Nutzers erscheinen, wenn Sie eine Nachricht senden.

Dies ist nur eine der neuen Funktionen, die in die Nachrichten-App integriert wurden. Eine weitere ist das Teilen von Fotos und Videos in höherer Qualität mit anderen Nutzern, unabhängig davon, ob sie RCS auf ihrem Telefon haben oder nicht (iPhone-Nutzer).

Anstatt eine riesige Datei per MMS zu versenden, bedeutet die neue Funktion, dass man einen Google Fotos-Link zu einem Bild oder einem Video sendet, und so kann jeder - unabhängig davon, ob er RCS hat oder nicht - es in hoher Qualität sehen.

Natürlich konnte Google bei der Ankündigung dieser neuen Funktionen in seinem Blog-Post nicht widerstehen, Apple anzusprechen und es zu ermutigen, RCS zu übernehmen, damit jeder mit jedem chatten und auf Nachrichten reagieren kann, ohne dass all diese zusätzlichen Workarounds, die Google entwickelt hat, notwendig sind.

Zu den weiteren neuen Funktionen von Messages gehört die Möglichkeit, persönliche und geschäftliche Kontakte automatisch in getrennte Registerkarten zu sortieren, so dass Unterhaltungen mit Freunden von Aktualisierungen wie Lieferbenachrichtigungen oder automatischen Nachrichten von Ihrem Arzt, Optiker, Ihrer Fluggesellschaft usw. getrennt bleiben.

Messages fügt auch automatische Erinnerungen für Geburtstagsnachrichten hinzu.

All diese Aktualisierungen werden in den nächsten Wochen in Messages eingeführt. Halten Sie also Ausschau nach diesen Änderungen, wenn Sie das nächste Mal mit Ihren iPhone-Freunden (oder anderen) chatten.

Schreiben von Cam Bunton.