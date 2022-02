Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Google bietet ein Cloud-Speicher- und Abonnementpaket für Google One an , das einen praktischen VPN-Dienst enthält. Jetzt ist dieser VPN-Dienst endlich für iPhone- und iPad-Benutzer verfügbar – ohne zusätzliche Kosten.

Wenn Sie für 2 TB oder mehr Google One-Speicher bezahlen, erhalten Sie jetzt grundsätzlich auch ein VPN für Ihr Gerät – egal, ob Sie ein Android- oder ein iOS-Gerät haben. Das VPN steht Benutzern in 18 Ländern zur Verfügung, einschließlich den USA und Großbritannien. Als Google One-Mitglied können Sie auch eine kostenlose Online- Profi-Sitzung mit Experten von Google vereinbaren, um zu erfahren, wie Sie die VPN-Funktion von Google One verwenden .

Tatsächlich sagte Google, dass Sie jederzeit eine Sitzung vereinbaren können, um ausführliche Hilfe zu einer Vielzahl von Themen sowohl auf „Grund- als auch auf Fortgeschrittenenniveau“ zu erhalten. Sie erhalten eine E-Mail-Bestätigung und eine Google-Einladung, wenn Sie sich für eine Pro-Sitzung anmelden. Die Einladung enthält einen Link zur Teilnahme an einer Online-Bildschirmfreigabesitzung mit einem Experten zu Ihrem geplanten Zeitpunkt. Kinderleicht.

Lesen Sie auch: So richten Sie ein VPN auf Ihrem Telefon ein

Das VPN von Google One hat einen großen Nachteil: Sie erhalten keine IP-Adresse in einem anderen Land, was bedeutet, dass Sie den Dienst nicht verwenden können, um auf gesperrte Sendungen bei Streaming-Diensten wie Netflix zuzugreifen.

In seinem Blogbeitrag hat Google jedoch einige neue VPN-Funktionen nur für Android-Benutzer angekündigt, darunter eine Funktion zum „sicheren Trennen“, die den Internetzugang deaktiviert, wenn Sie vom VPN getrennt sind.

Schreiben von Maggie Tillman.