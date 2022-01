Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Google Meet hat live übersetzte Untertitel für Videoanrufe eingeführt.

Google hat letztes Jahr mit dem Testen der Funktion begonnen. Es funktioniert im Web oder vom Handy aus, kann jedoch nur Englisch in Französisch, Deutsch, Portugiesisch und Spanisch übersetzen. Dennoch ist es ein Schritt in Richtung integrativerer Videoanrufe, da potenzielle Sprachbarrieren beseitigt werden.

Wir können uns vorstellen, dass es in All-Hands- oder Trainingsmeetings und auch in Bildungseinrichtungen, aber auch nur in Einzelgesprächen mit Freunden nützlich ist.

Um übersetzte Live-Untertitel in Google Meet zu verwenden, müssen Sie zuerst Untertitel in den Einstellungen aktivieren, dann auf Englisch einstellen und übersetzte Untertitel aktivieren. Sie können aus einer von vier übersetzten Sprachoptionen wählen.

Öffnen Sie auf Ihrem Computer Google Meet. Klicken Sie in einem Meeting auf Weitere Optionen > Einstellungen > Untertitel. Aktivieren Sie "Untertitel" und stellen Sie die Sprache auf Englisch ein. Aktivieren Sie "Übersetzte Untertitel". Wählen Sie eine Sprache aus: Französisch, Deutsch, Portugiesisch und Spanisch.

Hinweis: Ausführlichere Informationen finden Sie auf der Hilfeseite von Google Meet.

Jeder, der Google Meet verwendet, kann Standarduntertitel verwenden. Live-übersetzte Untertitel sind jedoch derzeit nur für die folgenden Workspace-Editionen verfügbar: Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Teaching and Learning Upgrade und Education Plus.

Es wird nach und nach eingeführt, daher kann es einige Wochen dauern, bis Sie es sehen.

Schreiben von Maggie Tillman.