So finden Sie einen Elektroroller in der Nähe mit Google Maps

(Pocket-lint) - Google Maps bietet eine Funktion, mit der Sie den nächstgelegenen verfügbaren Elektroroller (oder E-Scooter, wie auch immer Sie ihn nennen möchten) sehen können.

Google hat kürzlich sogar eine Integration mit dem Ford-eigenen Spin angekündigt, der es Ihnen leicht macht, Spin-E-Scooter zu finden. Spin ist jedoch nicht der einzige E-Bike-Partner, der sich mit Google integriert. Im Laufe der Jahre hat Google Maps auch die Möglichkeit hinzugefügt, Elektroroller von Lime zu finden.

Jeder, der Google Maps nutzt, kann in Echtzeit das nächstgelegene verfügbare E-Bike oder E-Roller sehen, einschließlich der Gehzeit zum Elektroroller, der Batteriereichweite und der voraussichtlichen Ankunftszeit. Wenn Sie beispielsweise nach einer Wegbeschreibung suchen, kann Google Maps Spin-E-Scooter in 84 Städten und Campussen in den USA, Kanada, Deutschland und Spanien finden.

Hier ist, was Sie tun müssen:

Öffnen Sie die neueste Version der mobilen Google Maps-App. Geben Sie Ihr Ziel ein. Tippen Sie auf das Nahverkehrssymbol, um die nächstgelegene verfügbare E-Scooter-Option anzuzeigen. Wählen Sie die gewünschte Option aus. Sie werden zur Hersteller-App des E-Scooters weitergeleitet.

Die Roller von Spin werden auf Google Maps angezeigt, wenn Sie die Fahrradoption auswählen, nachdem Sie eine Wegbeschreibung zu einem bestimmten Ort gesucht haben. Sie werden auch unter der Registerkarte Öffentliche Verkehrsmittel angezeigt. Wenn Sie ein Spin-Bike auswählen, werden Sie zur Spin-App (oder Ihrem App-Store zum Herunterladen der App) weitergeleitet, um das Fahrzeug zu bezahlen und zu entsperren. Sie können einen Spin-Elektroroller für 1 USD (plus 15 Cent pro Minute) mieten.

Um zu sehen, ob Spin in Ihrer Stadt oder Ihrem Campus tätig ist, lesen Sie diesen Leitfaden .

Aber denken Sie auch daran: Für alle, die mehr E-Scooter-Optionen wünschen, zeigt Google Maps auch Lime-Scooter in über 100 Städten an. Sehen Sie hier , ob Lime derzeit in Ihrer Nähe verfügbar ist. Ähnlich wie bei Spin wird das Lime-Symbol bei der Reiseplanung im Fahrradbereich von Google Map angezeigt – jedoch nur in der mobilen App, nicht in der Desktop-App. Außerdem benötigen Sie die Lime-App, um ein Fahrzeug zu bezahlen und zu entsperren.

