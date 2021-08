Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Google hat seinen Google One-Dienst im vergangenen Herbst mit einem Virtual Private Network Perk ausgestattet, der Ihre Online-Privatsphäre unterwegs schützen soll. Jetzt wird die Funktion international ausgeweitet, auch nach Großbritannien.

Wenn Sie ein Google One-Abonnent sind, können Sie in der Google One-App auf das VPN von Google zugreifen. Sie müssen jedoch mindestens den 2-TB-Google One-Plan abonnieren. Google sagte, dass Sie das VPN nutzen können, während Sie jede App auf Ihrem Telefon verwenden. Noch besser: Wenn Sie die Familienfreigabe mit Google One eingerichtet haben, können auch fünf weitere Personen auf das VPN zugreifen. Denken Sie daran, dass die meisten hochwertigen mobilen VPN-Dienste bis zu 15 US-Dollar pro Monat kosten können.

Der VPN-Dienst von Google ist ab dem 11. August 2021 in den USA sowie in sieben neuen Ländern verfügbar. Dazu gehören Großbritannien, Mexiko, Kanada, Frankreich, Deutschland, Spanien und Italien, wie 9to5Google erstmals bemerkte. Es gibt einige Einschränkungen, zum Beispiel können Sie den Dienst nur in einem der unterstützten Länder nutzen. Google sagte: "Sie können sich nicht mit dem VPN von Google One verbinden, wenn Sie in ein nicht unterstütztes Land reisen."

Außerdem können Sie mit dem Google One VPN nicht auf Inhalte aus einem anderen Land oder einer anderen Region zugreifen, indem Sie von diesem Standort aus eine IP-Adresse zuweisen. Stattdessen wird Ihnen „eine IP-Adresse basierend auf Ihrem aktuellen Land zugewiesen, damit Websites Ihnen die richtigen Inhalte für Ihre Region anzeigen können“.

Schließlich ist das Google One VPN noch immer nur auf Android-Geräten verfügbar. Es soll irgendwann auf iOS, Windows und Mac kommen.

Weitere Informationen zur Funktionsweise von Google One finden Sie im Handbuch von Pocket-lint .