Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Möglichkeit, direkt über Google Mail auf Chat-Nachrichten zuzugreifen, steht jetzt mehr Benutzern zur Verfügung. Google hat die Funktion letztes Jahr erstmals für Google Workspace-Nutzer eingeführt. Jetzt ist sie für die meisten Google Mail-Nutzer unter iOS, Android und im Internet verfügbar. Es ist jedoch immer noch eine Testfunktion, die Sie aktivieren müssen.

Chat ist Googles Nachfolger von Hangouts. Es ist als separate App verfügbar. Wenn Sie jedoch dazu neigen, jeden Tag beruflich oder nur in Ihrem persönlichen Alltag in Google Mail zu leben, möchten Sie möglicherweise direkt über eine neue Registerkarte in der mobilen Google Mail-App oder über eine neue Seitenleiste auf der rechten Seite von Google Mail auf Ihre Chat-Nachrichten zugreifen im Internet.

Google plant, Chat in Google Mail für alle auf der ganzen Welt zu integrieren, aber der Rollout war langsam. Benutzer von Arbeitsbereichen erhielten im vergangenen Juli erstmals Zugriff.

Um die Chat-Nachrichtenfunktion von Google in der Google Mail-App zu aktivieren, öffnen Sie das Seitenmenü und scrollen Sie nach unten zu "Einstellungen". Wenn Sie mehrere Google Mail-Konten haben, wählen Sie eines aus und suchen Sie unter "Allgemein" nach "Chat (früher Zugriff)". Wenn Sie es sehen, schalten Sie den Schalter ein. Möglicherweise müssen Sie die App neu starten, damit die Funktion danach angezeigt wird.

Beste iPhone Apps 2021: Der ultimative Leitfaden von Maggie Tillman · 14 Kann 2021

Wenn der Chat-Schalter in der mobilen App nicht angezeigt wird, aktivieren Sie ihn über die Desktop-Version von Google Mail. Anweisungen dazu finden Sie weiter unten.

Um die Chat-Funktion von Google in Google Mail im Web zu aktivieren, rufen Sie diese Einstellungsseite auf und wählen Sie im Chat-Menü Google Chat aus. Sie sehen dann eine Seitenleiste für Ihre Chats und Räume auf der rechten Seite Ihres Google Mail-Posteingangs. Nach dem Neustart der Google Mail-App sollte der Schalter zum Aktivieren für Mobilgeräte in den Einstellungen angezeigt werden.

Besuchen Sie den Support-Hub von Google für Google Chat oder lesen Sie unseren Leitfaden zu Google Meet und Google Chat hier.

Schreiben von Maggie Tillman.