Der unbegrenzte Speicherplatz von Google Fotos endet am 1. Juni: Folgendes müssen Sie wissen

(Pocket-lint) - Google gab im November 2020 bekannt, dass die Funktionsweise der Google Fotos-Sicherung geändert wird. Dies bedeutet, dass jeder, der den Dienst nutzt, dies zur Kenntnis nehmen muss.

Die Änderung erfolgt am 1. Juni 2021. Wenn Sie also den freien Speicherplatz nutzen möchten, bevor die Änderung erfolgt, müssen Sie dies jetzt beachten.

Die große Änderung besteht darin, dass in "High Quality" hochgeladene Fotos nicht mehr unbegrenzt gespeichert werden.

Google Fotos bietet zwei Sicherungsoptionen: Die erste ist "Originalqualität", die immer auf Ihre Zulage angerechnet wurde, die zweite ist "Hohe Qualität", ein komprimiertes Format, das bis zum 1. Juni unbegrenzt war.

Die Änderung besteht darin, dass ab dem 1. Juni neue Bild-Uploads in "hoher Qualität" auf die Speicherkapazität in Ihrem Google-Konto angerechnet werden. Das sind standardmäßig 15 GB, mit Optionen zum Kauf von mehr Speicherplatz über das Google One-Programm .

Alles, was Sie in Google Fotos haben und vor dem 1. Juni 2021 hochgeladen haben, bleibt kostenlos. Wenn Sie also zuvor viele "High Quality" -Fotos hochgeladen haben, werden Sie nicht plötzlich von einer Rechnung getroffen.

Alles, was Sie nach dem 1. Juni 2021 hochladen, wird auf Ihre Speicherkapazität angerechnet.

Es gibt nichts, was Sie wirklich tun müssen, außer sich der Veränderung bewusst zu sein.

Ja, wenn Sie einige Bilder in Google Fotos haben möchten, die dort noch nicht gesichert sind, ist es jetzt an der Zeit, sie in "Hohe Qualität" zu verschieben, bevor die Änderung eingeht. Dies kann Bilder einschließen, die Sie aktiviert haben Ihren PC, den Sie in Google Fotos verschieben möchten, bevor die Einschränkung in Kraft tritt.

Weitere Details zur Computer-App Back and Sync finden Sie hier.

Diese werden immer auf Ihr Speicherlimit angerechnet, es sei denn, Sie haben sie von einem Pixel, Pixel 2 oder Pixel 3 hochgeladen, das beim Start dieser Geräte unbegrenzten Google Photo-Speicherplatz bot. Diese sind in Google Fotos geschützt, haben immer "Originalqualität" und werden nicht an Ihre Grenzen angerechnet.

Wenn Sie einen anderen Android-Telefontyp verwenden, werden Ihre Bilder in "Originalqualität" bereits auf Ihren Speicherplatz angerechnet. Möglicherweise möchten Sie aus Platzgründen auf "Hohe Qualität" umstellen, es sei denn, Sie benötigen diese unkomprimierten Bilder wirklich.

Ja. Pixel-Telefone erhalten weiterhin unbegrenzt "High Quality" -Sicherungen für Google Fotos. Wenn Sie also über ein Pixel 1-5-Gerät verfügen, können Sie weiterhin alle diese Fotos speichern, ohne dass dies auf Ihren begrenzten Speicherplatz angerechnet wird, solange Sie erneutes Hochladen in "High Quality".

Wenn Sie überprüfen möchten, was Sie gerade tun, öffnen Sie die Google Fotos-App auf Ihrem Telefon und tippen Sie oben rechts auf das Symbol Ihres Google-Kontos.

Dadurch erhalten Sie einen Snapshop Ihres Google-Kontospeichers. Tippen Sie auf die Leiste und Sie werden die Sicherungs- und Synchronisierungseinstellungen durchgehen. Am Ende der Seite finden Sie die "Upload-Größe", in der Sie die Qualitätseinstellungen ändern können.

Sie können hier auch Speicher kaufen, wenn Sie entscheiden, dass es Zeit ist, mehr Speicher von Google zu erhalten.

Wenn Sie die Backup and Sync-App auf Ihrem PC verwenden, finden Sie die Einstellungen in den App-Einstellungen.

Wenn Sie immer "Originalqualität" verwendet haben und diese Bilder auf "Hohe Qualität" reduzieren möchten, um den von Ihnen verwendeten Speicherplatz zu reduzieren, können Sie dies in Google Fotos tun.

Gehen Sie zu den Google Fotos-Einstellungen in Ihrem Browser unter photos.google.com/settings und Sie sehen die Option "Speicher wiederherstellen". Dadurch werden Bilder, die Sie bereits in Google Fotos haben, komprimiert und in "Hohe Qualität" konvertiert.

Hier gibt es etwas zu beachten: Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden. Sobald Sie diese Taste drücken, wird Google diese Bilder komprimieren. Wenn Sie also etwas in höchster Qualität benötigen, müssen Sie sicherstellen, dass Sie nicht verlieren Das.

Auch hier wird alles, was während des Zeitraums, in dem dies als unbegrenzt angeboten wurde, von Pixel 1, Pixel 2 oder Pixel 3 in "Originalqualität" hochgeladen wurde, nicht komprimiert: Es wird nicht für Ihren Speicher angerechnet, sodass Google gewonnen hat. t berühre es nicht.

Schreiben von Chris Hall.