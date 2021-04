So bringen Sie Google Assistant bei, Ihren Namen richtig auszusprechen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Hat Google Assistant Ihren Namen jemals falsch ausgesprochen? Wenn ja, können Sie froh sein zu wissen, dass die Aussprache bald besser wird.

In dem Blog-Beitrag kündigte Google an, dass neue Funktionen für seinen Sprachassistenten verfügbar sind. Die größte Änderung ist jedoch die Fähigkeit von Google Assistant, zu lernen, wie Sie Ihren Namen richtig aussprechen. Alles was Sie tun müssen, ist es nur laut zu sagen. Vorher mussten Sie so buchstabieren, wie Sie Ihren Namen aussprechen wollten.

Öffnen Sie die Google Home-App und rufen Sie Ihr Profil in der Ecke auf, um auf die Assistenteneinstellungen zuzugreifen. Von dort:

Suchen Sie in den Einstellungen nach Spitzname und wählen Sie ihn aus. Stellen Sie sicher, dass Ihr Name oben im Menü "Spitzname" richtig geschrieben ist. Ist dies nicht der Fall, klicken Sie auf das Stiftsymbol und geben Sie Ihren Namen manuell ein. Scrollen Sie nach unten und wählen Sie Eigenes aufnehmen. Sie werden dann aufgefordert, Ihren Namen wie geschrieben aufzuzeichnen. Google Assistant spricht Ihren Namen wie gewünscht aus.

Wenn es nicht richtig funktioniert, können Sie Ihren Namen erneut aufzeichnen. Alternativ können Sie Standard oder Rechtschreibung auswählen, damit der Assistent Ihren Namen erfährt.

Google sagte, dass die neue Option "Namen aufzeichnen", mit der Google Assistant das Aussprechen Ihres Namens beibringen soll, bis Ende April 2021 eingeführt werden soll.

Schreiben von Maggie Tillman.