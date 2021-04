Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Durch ein Update wurde Google Assistant eine Reihe neuer Funktionen hinzugefügt, darunter die Möglichkeit, das Telefon eines Benutzers zu finden und verbesserte Routinen bereitzustellen.

Mit dem neuesten Update, das jetzt mit Google Assistant sowohl für Smartphones als auch für Smart-Home-Geräte verfügbar ist, können Benutzer jetzt sowohl verlorene Android- als auch iPhone-Handys finden.

Durch einfaches Sagen von "Hey Google, finde mein Handy" zu einem Google Nest-Lautsprecher oder -Display kann der Assistent das Gerät lokalisieren, eine Benachrichtigung senden und einen benutzerdefinierten Klingelton auslösen - selbst wenn das Gerät auf "Nicht stören" steht. .

Beachten Sie nur, dass Benutzer für die Funktion auf dem iPhone Benachrichtigungen und "Kritische Warnungen" für die Google Home-App aktivieren müssen.

Dies ist nicht die einzige Möglichkeit, wie Google Assistant auch für Heimgeräte verbessert wird. Die Routinen werden erheblich gestärkt, und sowohl die Automatisierung von Sonnenaufgang als auch Sonnenuntergang ist jetzt weltweit verfügbar. In der Google Home-App können Nutzer jetzt beispielsweise ein bestimmtes intelligentes Licht und eine intelligente Blindaktion festlegen, die aktiviert werden, wenn der Assistent erkennt, dass die Sonne untergegangen ist.

Diese Routinen können jetzt zum Android-Startbildschirm hinzugefügt werden. Die App schlägt außerdem vor, was Google als "vorgefertigte Routinen" bezeichnet. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei nur um Empfehlungen, die Sätze wie "Sagen Sie mir, ob meine Batterie schwach ist" oder "Was heute in der Geschichte passiert ist" enthalten.

In einem letzten inkrementellen Upgrade wird Google Duplex - die Technologie, mit der die KI von Google telefonieren kann - auch bei der Navigation in Online-Lebensmittelbestellungen besser.

Benutzer können jetzt über die Google App (auf Android) nach einem Partnerrestaurant suchen und den Vorgang weitgehend vom Assistenten erledigen lassen.

Durch Auswahl von "Online bestellen", Bestellung aufgeben und auschecken kann der Smart Assistant automatisch auf der Website navigieren, Kontakt- und Zahlungsdetails (in Google Pay und Chrome Autofill gespeichert) eingeben und den Vorgang abschließen.

Google gibt an, dass die Verbesserungen später in diesem Jahr in den teilnehmenden Restaurants in den USA live sein werden, obwohl die anderen Aspekte des oben beschriebenen Updates bald auf Smartphones und Google Nest-Geräte kommen sollten.

Derzeit ist nicht klar, ob Google Assistant-Lautsprecher und -Displays von Drittanbietern auf die neuen Funktionen zugreifen können, da nur Google Nest-Geräte angegeben sind. Wir werden diese Geschichte aktualisieren, wenn wir eine Nachricht erhalten.

Schreiben von Conor Allison.