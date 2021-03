Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wenn Sie sich in einem Google Meet- Gruppenvideo-Chat auf einem großen Bildschirm wie einem Desktop oder Laptop befinden, kennen Sie das bekannte Kachellayout, in dem mehrere Teilnehmer gleichzeitig angezeigt werden. Diese Funktion war Anrufern auf Smartphones bisher jedoch nicht ganz zur Verfügung.

Google führt die Kachelansicht für mobile Nutzer von Google Meet ein. Seltsamerweise kommt es zuerst auf iOS-Geräte, wobei Android-Geräte "bald" verfügbar sind. Anstatt sich während eines Gruppenvideoanrufs auf jeweils einen Anrufer zu konzentrieren, zeigt Google Meet jetzt mehr Teilnehmer an. In einem Screenshot der Funktion zeigt Google acht Kacheln für acht Anrufer an. Eine Blase am unteren Rand zeigt zusätzliche Teilnehmer an.

Mit der # GoogleMeet-Kachelansicht auf Ihrem Mobilgerät können Sie einen größeren Einfluss auf einen kleineren Bildschirm erzielen. Die Einführung erfolgt jetzt unter iOS und wird in Kürze auch für Android verfügbar sein! → https://t.co/OLAvcuDmYy pic.twitter.com/ZHjzQ8tedH - Google Workspace (@GoogleWorkspace), 10. März 2021

Bestes VPN 2021: Die 10 besten VPN-Angebote in den USA und Großbritannien von Roland Moore-Colyer · 12 März 2021

Dies mag wie ein sehr kleines Feature erscheinen, aber es ist angesichts der Zeit ein wichtiges und vielleicht eines, das vor Monaten zu Beginn dieser jahrelangen und zählenden Pandemie hätte eingeführt werden sollen. Es bietet Menschen die Möglichkeit, an einer Klasse teilzunehmen, sich zu treffen oder virtuell sozial zu sein und alle zu sehen - alles direkt von ihrem Smartphone aus. Kein Laptop oder Desktop oder großer Bildschirm erforderlich.

Einen Vergleich zwischen Google Meet und anderen Videokonferenzdiensten, nämlich Zoom und Microsoft Teams, finden Sie in unserem Handbuch.

Schreiben von Maggie Tillman.