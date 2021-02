Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Google hat kürzlich sechs Updates für Android-Nutzer angekündigt. Eines davon ist die Möglichkeit, einen Text mit Google Messages zu planen.

Vielleicht ist es spät in der Nacht und Ihr Partner schläft, aber Sie möchten ihn bitten, den Müll am Morgen herauszunehmen, ohne das Telefon auszuschalten, oder Sie müssen Ihrem Chef eine arbeitsbedingte Erinnerung senden, aber nicht schlagen um 1 Uhr morgens senden. Hier bietet sich die Planung einer Textnachricht an.

So planen Sie einen Text mit Googles eigener Nachrichten-App auf Android .

Die Textplanungsfunktion von Google heißt "Zeitplan senden". Es funktioniert in der Nachrichten-App auf Android-Handys mit Android 7 oder neuer.

Öffnen Sie die neueste Version der Nachrichten-App . Starten Sie eine neue Konversation oder geben Sie eine vorhandene ein. Geben Sie die Nachricht ein, die Sie planen möchten. Drücken Sie nicht die Senden-Taste, wenn die Nachricht verfasst ist. Tippen und halten Sie die Senden-Taste. Dies fordert die geplante Sendefunktion auf. Sie können wählen, ob Sie Ihre Nachricht zu festgelegten Zeiten oder wann immer senden möchten. Wenn Sie Ihren eigenen Zeitplan einrichten möchten, werden ein Kalender und eine Zeitauswahl angezeigt. Passen Sie Datum und Uhrzeit an und klicken Sie auf "Speichern", wenn Sie fertig sind. Sie sehen die geplante Zeit über Ihrer Nachricht mit einer Uhr auf der Schaltfläche "Senden". Tippen Sie auf die Schaltfläche Senden der Uhr, um Ihre Nachricht zu planen.

Hinweis: Diese Funktion sollte mit allen Arten von Texten funktionieren - SMS-, MMS- und Chat-Nachrichten.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit mobilen Daten und / oder WLAN verbunden ist, wenn die Nachricht ausgehen soll oder nicht gesendet wird.

Schreiben von Maggie Tillman.