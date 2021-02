Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Google fügt Google Fotos zuvor Pixel-exklusive Bearbeitungsfunktionen hinzu . Sie sind jetzt für alle Android-Benutzer, aber sie sind kostenpflichtig. Wenn Sie also kein Pixel besitzen, müssen Sie Google One abonnieren, um sie verwenden zu können.

Google One-Abonnements beginnen bei 1,99 US-Dollar pro Monat. Sie können hier sehen, wie der Cloud-Speicherdienst funktioniert , aber der Basisplan bietet 100 GB Speicherplatz plus 15 GB freien Speicherplatz. Google bietet auch Vergünstigungen wie Google Store-Belohnungen oder diese neuen Bearbeitungsfunktionen für Google Fotos.

"Ab heute bieten wir Google One-Mitgliedern einige der derzeit auf Pixel verfügbaren Bearbeitungsfunktionen als Teil ihrer Mitgliedschaft", kündigte Google in einem am 11. Februar 2021 veröffentlichten Blog-Beitrag an. "Diese Effekte verändern Ihre Porträts mithilfe von maschinellem Lernen . "

Insbesondere fügt Google Tools wie verbesserte Porträtunschärfe, Porträtlicht und Farbpop hinzu, die im vergangenen Herbst mit Pixel 5 eingeführt wurden. Google entfernt jedoch nicht die vorhandenen kostenlosen Versionen von Portrait Blur oder Color Pop aus Google Photo. Sie werden immer noch für alle arbeiten.

Die neuen Versionen für Pixel-Nutzer und Google One-Abonnenten nutzen einfach die Möglichkeiten des maschinellen Lernens und wenden sie auf ältere Fotos an, die keine neueren Tiefendaten enthalten. Pixel-Nutzer erhalten weiterhin kostenlosen Zugriff auf die Funktionen, auch wenn sie Google One nicht abonnieren.

Google bietet auch Filter mit KI-Unterstützung an, z. B. eine "dynamische" Option, die Helligkeit und Kontrast automatisch verbessert, und "Himmelsvorschläge", mit denen Sie den Himmel in Ihren Fotos mit mehr Farbe und Kontrast anpassen können. "Bringen Sie Ihre Bilder der goldenen Stunde zum Platzen, indem Sie die Farbe und den Kontrast am Himmel mit einer von mehreren Paletten verbessern und anpassen, die von atemberaubenden Sonnenaufgängen und Sonnenuntergängen inspiriert sind", erklärte Google.

Beachten Sie, dass Google ab nächsten Monat sein kostenloses unbegrenztes Speicherprogramm für Google Fotos beendet.

Schreiben von Maggie Tillman.