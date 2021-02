Waze möchte Ihren Pendelverkehr durch die Integration von Audible verbessern

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Waze gehört jetzt vielleicht dem Giganten Google, aber unzählige Menschen haben es immer noch als Standardmethode, um eine gute Route für eine gefahrene Reise zu finden. Die Verkehrsschätzungen sind beängstigend genau und die Benutzeroberfläche ist nett und unbeschwert.

Es wurde auch stetig in immer mehr Dienste integriert, um sich im Laufe der Jahre attraktiver zu machen, insbesondere Musikplayer wie Spotify und Amazon Music.

Jetzt biegen Sie leicht nach links ab, um Audible zu seinem Audio-Player hinzuzufügen, sodass Sie nahtlos auf Ihre Hörbücher in der Navigations-App zugreifen und diese wiedergeben können.

Es ist ganz einfach: Gehen Sie einfach in Ihre App, tippen Sie auf das Musiksymbol und wählen Sie Audible als Player aus. Sobald Sie sich angemeldet haben (und vorausgesetzt, Sie haben einige Hörbücher in Ihrer Bibliothek!), Können Sie loslegen. ).

Die Integration funktioniert auch in beide Richtungen. Wenn Sie sich also während der Fahrt in der Audible-App befinden, können Sie weiterhin problemlos Anweisungen erhalten.

Während wir aufgrund der Sperrung Großbritanniens persönlich nirgendwohin fahren, werden Benutzer in den USA wahrscheinlich unmittelbarere Nutznießer sein, und wenn der normale Service irgendwann wieder aufgenommen wird, ist es großartig, einige wunderschön erzählte Geschichten über das Internet nachholen zu können gehen.

Schreiben von Max Freeman-Mills.