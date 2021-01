Samsung verbessert das Autoerlebnis mit SmartThings in Android Auto und erweitert die Autokompatibilität

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Auf dem Samsung-Smartphone-Startereignis Galaxy Unpacked hat das Unternehmen bestätigt, dass SmartThings mit Android Auto zusammenarbeitet und gleichzeitig über eine stärkere Integration in Autos spricht, um unterwegs eine nahtlosere Integration zu erreichen.

Samsung unterstützt Android Auto seit langem, so dass ein Teil der Gleichung nicht neu ist. Samsung war jedoch daran interessiert, während des gesamten Startereignisses eine engere Zusammenarbeit mit Google zu betonen. Während das Android Auto-Erlebnis weitgehend gleich bleibt, eröffnet die Integration von SmartThings neue Möglichkeiten auf dem Bildschirm Ihres Autos.

Auf diese Weise können Sie über Android Auto auf alles zugreifen, was Sie möglicherweise in Ihrer SmartThings-Welt haben. Sie können also auf tippen, um Anpassungen über SmartThings vorzunehmen. Natürlich unterstützt Google ohnehin eine breite Palette von Smart-Home-Geräten, die ohnehin über Google Assistant in Android Auto unterstützt werden. Dies bietet jedoch mehr Optionen für diejenigen, die ein Smart-Home rund um das SmartThings-System erstellt haben.

Interessanter ist, dass SmartThings Funktionen wie die Geolokalisierung verwenden kann, um Sie im Auto aufzufordern. Sie können Routinen auslösen, z. B. das Haus für Ihre Rückkehr vorbereiten, wenn Sie nach Hause fahren. Es ist alles ziemlich normal, aber eine Popup-Nachricht in Android Auto auf dem Display Ihres Autos zu haben, ist etwas einzigartiger.

Samsung sprach auch darüber, mehr Autos in SmartThings zu integrieren, mit denen Sie kompatible Autos in der SmartThings-App steuern können, anstatt die eigene App Ihres Autos auf Ihrem Telefon zu verwenden. Dies kann Informationen wie Ladezustände zurückgeben und es Ihnen ermöglichen, Ihr Auto vor dem Verlassen des Hauses vorzukonditionieren - und das alles von Samsungs Seite.

Dies gilt auch für Benachrichtigungen auf der Straße, wenn Ihr Auto fast leer ist, sodass Sie zu einer Ladestation geleitet werden können. Während Ihr Auto dies von seinen eigenen nativen Systemen aus tun wird, war Android Auto bisher ziemlich weit von dieser Art von Interaktion entfernt - und es sieht so aus, als ob SmartThings diese Lösung bieten könnte.

Außerhalb der App-Unterstützung hat Samsung auch UWB - Ultra Wide Band - in das neue Galaxy S21 + und Galaxy S21 Ultra integriert, das Unterstützung für digitale Schlüssel, einschließlich einiger Autoschlüssel, mit sich bringt. Alles zusammen ergibt ein Samsung-System, das immer autofreundlicher wird - und als größter Smartphone-Hersteller weltweit könnte dies vielen Fahrern zugute kommen.

Schreiben von Chris Hall.