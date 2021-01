Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Google hat Parler von seinem Google Play Store suspendiert. Es ist eine beliebte soziale App unter den Anhängern von Präsident Donald Trump.

Die Entscheidung, Parler zu starten, kam am Freitag, zwei Tage nachdem ein Pro-Trump-Mob das US Capitol Building gestürmt hatte . Es folgte auch der Entscheidung von Twitter am Freitag, das Konto von Präsident Trump wegen des Risikos weiterer Gewalt dauerhaft zu verbieten.

Obwohl es nicht mehr im Play Store verfügbar ist, wird Parler nicht von den Telefonen der Benutzer entfernt und kann in anderen Android App Stores installiert werden.

In einer Erklärung gegenüber den Medien erklärte Google, es wolle die Sicherheit der Nutzer schützen:

"Unsere langjährigen Richtlinien erfordern, dass Apps, die benutzergenerierte Inhalte anzeigen, über Moderationsrichtlinien und Durchsetzungsmaßnahmen verfügen, mit denen ungeheure Inhalte wie gewalttätige Posts entfernt werden. Alle Entwickler stimmen diesen Bedingungen zu, und wir haben Parler in den letzten Monaten an diese klare Richtlinie erinnert. Wir sind uns dessen bewusst der fortgesetzten Veröffentlichung in der Parler-App, die andauernde Gewalt in den USA auslösen soll. "

Google hat außerdem erkannt, dass es eine Debatte über Inhaltsrichtlinien geben kann und es für Apps schwierig ist, alle verletzenden Inhalte sofort zu entfernen. Apps sind jedoch der Ansicht, dass Apps eine "robuste Moderation" für ungeheure Inhalte implementieren sollten. "Angesichts dieser anhaltenden und dringenden Bedrohung der öffentlichen Sicherheit setzen wir die Einträge der App im Play Store aus, bis diese Probleme behoben sind", sagte Google.

In der vergangenen Woche haben viele sowohl Google als auch Apple aufgefordert, Parler zu verbieten . Es wird nicht nur von Präsident Trumps fanatischsten Anhängern verwendet, sondern auch von Extremisten, weißen Supremacisten und rechtsextremen Konservativen. Es gibt weit verbreitete Bedenken, dass kürzlich auf der Plattform geteilte Inhalte eine Rolle bei der Organisation und Entzündung des jüngsten Aufstands im Kapitol gespielt haben, bei dem fünf Tote, darunter ein Polizist, ums Leben kamen.

Buzzfeed News berichtete am Freitag, dass Apple auch das soziale Netzwerk kontaktiert hat und damit droht, Parler zu verbieten, sofern kein "vollständiger Moderationsplan" vorliegt. Es hat 24 Stunden zu erfüllen. Apple hat die Angelegenheit noch nicht öffentlich kommentiert.

Weitere Informationen zum Aufstand am Mittwoch im Kapitol sowie zum dauerhaften Verbot des Präsidenten von Twitter am Freitag finden Sie in unserem Leitfaden hier .

Schreiben von Maggie Tillman.