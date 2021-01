So greifen Sie auf Google Classroom auf Xbox und PlayStation zu

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Da sich Kinder während der dritten Sperre in Großbritannien einer weiteren langen Zeit des Homeschooling gegenübersehen, fragen sich Eltern ohne Laptops oder Tablets möglicherweise, wie sie sich sonst zu Hause bei Bildungsdiensten anmelden können. Wusstest du, dass du stattdessen eine Xbox- oder PlayStation-Spielekonsole verwenden kannst?

Sie benötigenlediglich eine Xbox One, eine Xbox Series S , eine Xbox Series X , eine PlayStation 4, eine PS4 Pro oder einePS5 sowie eine USB-Tastatur, und Ihr Kind sollte auf Online-Schuldienste wie Google Classroom zugreifen können.

Hier ist unsere Anleitung zum Zugriff auf Google Classroom über eine Xbox- oder PlayStation-Konsole.

Die Xbox-Konsolen haben jeweils Zugriff auf Microsoft Edge - den Webbrowser, der im Rahmen der Xbox-Benutzererfahrung vorinstalliert ist. Dies kann verwendet werden, um auf Google Classroom (oder einen anderen von der Schule Ihres Kindes genehmigten Online-Bildungsdienst) zuzugreifen.

1. Schließen Sie eine kabelgebundene Tastatur über einen der USB-Anschlüsse an der Vorder- oder Rückseite an Ihre Xbox One, Xbox Series X oder Xbox Series S an.

2. Drücken Sie die Xbox-Taste oben in der Mitte eines Gamecontrollers und gehen Sie im Seitenmenü zu "Meine Spiele und Apps".

3. Klicken Sie auf "Alle anzeigen", scrollen Sie nach unten zu "Apps" und Sie sehen Microsoft Edge in den Symbolen auf der rechten Seite. Öffne es.

4. Geben Sie classroom.google.com in die URL-Leiste oben ein und melden Sie sich wie auf einem PC mit Ihrem Google Mail-Schulkonto an.

5. Sie können entweder einen Xbox-Controller verwenden, um den Cursor zu bewegen, oder eine separate USB-Maus, die an einen der anderen Anschlüsse angeschlossen ist.

Die PlayStation 4 verfügt über einen eigenen Webbrowser, der auf der PlayStation 4 leicht zu finden ist (im Inhaltsmenü als Symbol mit darauf geschriebenem WWW). Unter PS5 ist es derzeit jedoch etwas schwieriger, da es keine Möglichkeit gibt, den Browser nativ zu öffnen.

Stattdessen können Sie die Systemeinstellungen und dann das Benutzerhandbuch öffnen. Dadurch wird ein Online-Benutzerhandbuch in einer Webbrowserseite geöffnet, sodass Sie nur die URL oben ändern müssen. Ansonsten sind die restlichen Schritte gleich.

1. Stecken Sie eine kabelgebundene Tastatur und / oder Maus in die USB-Anschlüsse der PS4 oder PS5 - jede Konsole sollte sie erkennen.

2. Geben Sie in die URL-Leiste des Browsers classroom.google.com ein und melden Sie sich mit den von der Schule Ihres Kindes angegebenen Details an.

3. Sie können jetzt auf Google Classroom zugreifen.

In einigen Fällen können Sie möglicherweise nicht alles auf einem Laptop oder PC tun, aber Sie können zumindest auf Google Classroom zugreifen und sehen, welches Wort Ihr Lehrer Ihnen zugewiesen hat.

Schreiben von Rik Henderson. Bearbeiten von Chris Hall.