(Pocket-lint) - Überlegen Sie, wie viel Sie jeden Tag auf Ihrem Telefon lesen - ob es sich um Nachrichten, einen Blog-Beitrag oder einen Artikel handelt. Aber diejenigen unter Ihnen, die viel unterwegs sind oder vielleicht Seh- oder Leseschwierigkeiten haben, brauchen möglicherweise ein wenig Hilfe, um all das Material jeden Tag durchzuarbeiten.

Glücklicherweise hat Google eine Google Assistant-Funktion nur für Sie. Es heißt Read It. Aber es ist im Moment exklusiv für Android-Benutzer.

Okay, wir wissen, was Sie denken: Warum soll Google Assistant eine ganze Webseite mit Roboterstimme vorlesen? Darüber reden wir hier nicht. Stattdessen kann Google Assistant fast jeden Text im Internet in ein unglaublich natürlich klingendes Hörbuch in bis zu 42 Sprachen verwandeln.

So funktioniert die Read It-Funktion von Google Assistant.

Mit Google Assistant kann Ihr Browser jetzt praktisch jeden Artikel laut vorlesen. Für den Einstieg benötigen Sie lediglich ein aktuelles Android-Telefon mit Chrome-Browser. Rufen Sie dann in Chrome eine Webseite auf, die Sie lesen möchten, z. B.pocket-lint.com oder theguardian.com.

Wenn eine Webseite in Ihrem Chrome-Browser auf Ihrem Android-Handy angezeigt wird, können Sie "Hey Google, lies es" oder "Hey Google, lies diese Seite" sagen. Google Assistant liest dann sofort den Inhalt der Webseite vor. Um Ihnen das Verfolgen zu erleichtern, scrollt die Funktion automatisch durch die Seite und hebt Wörter hervor, wenn sie vorgelesen werden. Sie können auch die Lesegeschwindigkeit ändern und aus mehreren Stimmen und Sprachen auswählen.

Wenn Sie den Befehl "Lesen" sagen, rufen Sie eine benutzerdefinierte Ansicht für die Funktion "Lesen" auf. Sie sehen den Artikel in den oberen zwei Dritteln und die Wiedergabesteuerung unten. Sie können mit den Rücklauf- / Vorwärts-Tasten hin und her springen oder pausieren oder abspielen. Wir sind jedoch der Meinung, dass Lesen besonders nützlich ist, wenn Sie Ihr Display ausschalten oder eine andere App öffnen. Es liest sich weiter wie jeder Audio-Player. Mit anderen Worten, Sie können unterwegs zuhören.

Das Wichtigste ist, dass die Webseiten laut vorgelesen werden, was Google als "ausdrucksstarke und natürliche Stimmen" bezeichnet, mit dem Ziel, dieselbe Intonation und denselben Rhythmus zu verwenden, die Sie verwenden würden, wenn Sie sie selbst vorlesen würden. Websites müssen nichts Besonderes tun, um Read It zu aktivieren, aber App-Entwickler müssen die Funktion hinzufügen, was bedeutet, dass nicht alle Ihre Lieblings-Apps Read It unterstützen. Sie müssen es testen, um herauszufinden, was zu tun ist.

Wenn Sie Read It auf einer Webseite verwenden, werden Sie unten die Steuerelemente für die Wiedergabe bemerken. Sie können die 10-Sekunden-Rücklauf- und 30-Sekunden-Vorwärts-Tasten neben der Wiedergabetaste verwenden. Sie werden auch feststellen, dass der vorgelesene Text während der Wiedergabe hervorgehoben wird. Tippen Sie auf einen anderen Absatz, um das zu ändern, was Sie hören. So einfach ist das.

Wenn Sie Read It auf einer Webseite verwenden, werden Sie unten die Steuerelemente für die Wiedergabe bemerken. Unterhalb der Wiedergabetaste befindet sich eine Geschwindigkeitsoption. Hier können Sie auch die Lesegeschwindigkeit auf ein Tempo von 0,5x oder bis zu 3,0x einstellen. Wir denken, dass die Standardgeschwindigkeit von 1,0x ideal ist, aber es liegt natürlich ganz bei Ihnen und Ihren Vorlieben.

Wenn Sie Read It auf einer Webseite verwenden, sehen Sie oben rechts ein dreipunktiges Überlaufmenü. Tippen Sie darauf, um auf einige weitere Optionen zuzugreifen, z. B. Vorlesen, mit denen Sie die Stimmen der Funktion ändern können. Sie haben die Wahl zwischen vier Stimmen zum Lesen - zwei weibliche und zwei männliche.

Wenn Sie Read It auf einer Webseite verwenden, sehen Sie oben rechts ein dreipunktiges Überlaufmenü. Tippen Sie darauf, um auf einige weitere Optionen zuzugreifen, z. B. Übersetzung, mit denen Sie den Text in eine andere Sprache übersetzen können. Ab Dezember 2020 stehen 42 verschiedene Sprachen zur Auswahl, darunter Deutsch und Französisch.

Es ist auch möglich, die Textsynchronisierung zu deaktivieren, wenn der Artikel beim Lesen nicht gescrollt werden soll. Dies ist eine weitere Option im Dreipunkt-Überlaufmenü.

Wie bereits erwähnt, funktioniert Read it auf allen Webseiten, jedoch nicht in allen Apps, da Entwickler die Funktion unterstützen müssen. Wir haben es in der New York Times App und der CNN App versucht und es hat nicht funktioniert. Wir mussten stattdessen ihre Websites in Chrome verwenden. Paywalls waren jedoch auch ein Problem. Selbst wenn Sie in Chrome bei der New York Times angemeldet sind, kann Google Assistant keinen Paywall-Text lesen. Sie müssen auch Anzeigen und Popups ertragen, während Ihnen ein Artikel vorgelesen wird.

Schließlich funktioniert Read It nur in Chrome konsistent. Wir haben festgestellt, dass Browser auf Chromium-Basis wie Vivaldi und Brave mit dieser Funktion nicht funktionieren.

Weitere Informationen finden Sie im Produktblogbeitrag und im Entwicklerblogbeitrag von Google .

Schreiben von Maggie Tillman.