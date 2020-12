Cloud Print wird am 1. Januar auf den Friedhof von Google gelangen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Bereits im November 2019 gab Google bekannt, dass Google Cloud Print heruntergefahren werden soll, sodass Nutzer bis zum 31. Dezember 2020 migrieren können.

Jetzt ist es an der Zeit, dass Cloud Print den berüchtigten Friedhof von Google mit Diensten im Ruhestand betritt und sich unter anderem Google Play Music , Inbox und Reader anschließt. Sobald die Uhr auf den 1. Januar 2021 läuft, ist sie nicht mehr verfügbar.

Für einige war es ein häufig genutzter Dienst, schon allein deshalb, weil Benutzer von zu Hause aus (oder von anderen Druckern) aus drucken konnten. Wenn ein nicht technisch versiertes Familienmitglied dringend etwas drucken musste, während Sie nicht zu Hause waren, können Sie es beispielsweise für sie drucken.

Als es gestartet wurde, wurde es aus mehreren Gründen als notwendige und nützliche Funktion angesehen. Einer davon war, dass die native Druckerunterstützung unter Chrome OS zu diesem Zeitpunkt nicht vorhanden war.

Ebenso waren benutzerfreundliche drahtlose Drucker nicht so weit verbreitet wie heute. Die Landschaft hat sich in dieser Zeit grundlegend verändert. Die meisten Hersteller bieten jetzt drahtlose Lösungen an und Chrome bietet jetzt Druckerunterstützung an.

Betrachten Sie dies als Ihre rechtzeitige Erinnerung daran, dass Sie - wenn Sie es noch verwenden - eine alternative Lösung finden müssen. Zum Glück war Google so freundlich, einige alternative Druckoptionen in seiner ursprünglichen Ankündigung aufzulisten. Schauen Sie sich diese also unbedingt an.

Schreiben von Cam Bunton.