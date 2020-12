Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Google hat in den letzten Jahren eine Reihe interessanter Experimente mit künstlicher Intelligenz durchgeführt. Die neueste Version heißt "Blob Opera" und wurde entwickelt, damit Sie mit Hilfe einiger niedlicher Zeichentrickfiguren einige entzückende Melodien erstellen können.

Es wurde von David Li als Experiment für Google Arts & Culture erstellt und ermöglicht es Ihnen, einfach eine ansprechende Melodie im Opernstil zu erstellen, indem Sie die Zeichen einfach bewegen.

Einführung in Blob Opera, ein Experiment, das ich für Google Arts & Culture erstellt habe: https://t.co/dfLnCXSR0R pic.twitter.com/UYbZH8jXE2 - David Li (@daviddotli), 15. Dezember 2020

Es ist für jeden einfach und Sie benötigen keine musikalischen Talente oder Kenntnisse, um dies zu tun. Laden Sie einfach Blob Opera hoch und Sie erhalten farbenfrohe Cartoon-Blobs, die Sie nach oben und unten ziehen können, um in verschiedenen Tonhöhen zu signieren, vorwärts und rückwärts, um verschiedene Vokale zu singen.

Die Blobs repräsentieren den Bass, Tenor, Mezzosopran und Sopran. Sie können sie alle verwenden oder bestimmte stumm schalten. Die Ergebnisse machen viel Spaß und Sie können Ihre eigenen Songs erstellen und aufnehmen und sie dann auch einfach teilen.

Wenn Sie sich festlich fühlen, können Sie auch klicken, um sich von den kleinen Blobs Weihnachtslieder singen zu lassen. Dazu gehören einige der Klassiker - Jingle Bells , Stille Nacht , O Come All Ye Faithful, Away in a Manger und vieles mehr.

Schreiben von Adrian Willings.